Heyecan yarattı: iOS 18, Apple'ın son yıllardaki en 'iddialı ve ilgi çekici' güncellemesi olabilir!

9to5Mac' göre, Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında, Apple'ın iOS 18'den "iddialı ve ilgi çekici" olarak bahsettiğini iddia ediyor. Şirketin amacının ise iOS 18'in performans ve güvenlikte önemli iyileştirmelerin yanı sıra "önemli yeni özellikler ve tasarımlarla" birlikte sunulması olduğu söyleniyor.

BİRKAÇ YILLIK MÜTEVAZI BOYUTTAKİ GÜNCELLEMELERİN ARDINDAN ÇIĞIR AÇICI OLABİLECEK iOS 18 GELİYOR

Yeni özelliklerle ilgili ayrıntılar net değil ancak Gurman, iOS 18'in iPhone ve iPad kullanıcıları için "birkaç yıllık mütevazı boyuttaki güncellemelerin ardından" geleceğine dikkat çekiyor. Bu iPhone ve iPad yazılımlarının bir sonraki sürümünün nispeten çığır açıcı olabileceği anlamına geliyor olabilir.

Gurman bülteninde şu ifadeleri kullanıyor:

"Apple, 2024'te yayımlayacağı sürüm için daha zorlu bir görevle karşı karşıya. Birkaç yıl boyunca iOS'ta yapılan mütevazı boyutlu güncellemelerden sonra, iPhone ve iPad yazılımlarının bir sonraki sürümü nispeten çığır açıcı olabilir. Apple'ın üst yönetimi şirket içinde, güvenlik ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra önemli yeni özellikler ve tasarımlara sahip yeni işletim sistemlerini 'iddialı ve ilgi çekici' olarak tanımladı."

Daha önce Bloomberg, Apple'ın iOS 18 için geliştirmekte olduğu çok çeşitli yeni yapay zeka özellikleri olduğunu bildirmişti.

Apple, yeni iOS sürümlerini WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) adının verildiği etkinliklerde görücüye çıkartıyor. iOS 18'in tanıtılacağı WWDC etkinliğinin de 2024'ün haziran ayında yapılması bekleniyor. Yeni yazılımın sonbaharda ise uyumlu iPhone'lara yüklenebileceği tahmin ediliyor. Ancak yine de her zaman Apple'ın planlarında değişiklik yapma ihtimali var.





