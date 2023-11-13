HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Heyecan yarattı: iOS 18, Apple'ın son yıllardaki en 'iddialı ve ilgi çekici' güncellemesi olabilir!

Heyecan yarattı: iOS 18, Apple'ın son yıllardaki en 'iddialı ve ilgi çekici' güncellemesi olabilir!

13.11.2023 09:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iOS 17'yi henüz eylül ayında kullanıma sunmuş olabilir. Ancak bu, teknoloji devinin iOS 18 için kolları sıvamadığı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın hataları düzeltmeye odaklanmak için iOS 18 için yeni özelliklerin geliştirilmesine ara verdiği iddia edilse de bu bir haftalık duraklamaya rağmen, şirketin gelecek yılın iPhone yazılım güncellemesi iOS 18 için hala büyük hedefleri var gibi görünüyor. En azından gelen iddialar, bu yönde. Peki o iddialarda neler var?

Heyecan yarattı: iOS 18, Apple'ın son yıllardaki en 'iddialı ve ilgi çekici' güncellemesi olabilir!

9to5Mac' göre, Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında, Apple'ın iOS 18'den "iddialı ve ilgi çekici" olarak bahsettiğini iddia ediyor. Şirketin amacının ise iOS 18'in performans ve güvenlikte önemli iyileştirmelerin yanı sıra "önemli yeni özellikler ve tasarımlarla" birlikte sunulması olduğu söyleniyor.

BİRKAÇ YILLIK MÜTEVAZI BOYUTTAKİ GÜNCELLEMELERİN ARDINDAN ÇIĞIR AÇICI OLABİLECEK iOS 18 GELİYOR

Yeni özelliklerle ilgili ayrıntılar net değil ancak Gurman, iOS 18'in iPhone ve iPad kullanıcıları için "birkaç yıllık mütevazı boyuttaki güncellemelerin ardından" geleceğine dikkat çekiyor. Bu iPhone ve iPad yazılımlarının bir sonraki sürümünün nispeten çığır açıcı olabileceği anlamına geliyor olabilir.

ipho

Gurman bülteninde şu ifadeleri kullanıyor:

"Apple, 2024'te yayımlayacağı sürüm için daha zorlu bir görevle karşı karşıya. Birkaç yıl boyunca iOS'ta yapılan mütevazı boyutlu güncellemelerden sonra, iPhone ve iPad yazılımlarının bir sonraki sürümü nispeten çığır açıcı olabilir. Apple'ın üst yönetimi şirket içinde, güvenlik ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra önemli yeni özellikler ve tasarımlara sahip yeni işletim sistemlerini 'iddialı ve ilgi çekici' olarak tanımladı."

Daha önce Bloomberg, Apple'ın iOS 18 için geliştirmekte olduğu çok çeşitli yeni yapay zeka özellikleri olduğunu bildirmişti.

Apple, yeni iOS sürümlerini WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) adının verildiği etkinliklerde görücüye çıkartıyor. iOS 18'in tanıtılacağı WWDC etkinliğinin de 2024'ün haziran ayında yapılması bekleniyor. Yeni yazılımın sonbaharda ise uyumlu iPhone'lara yüklenebileceği tahmin ediliyor. Ancak yine de her zaman Apple'ın planlarında değişiklik yapma ihtimali var.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıkladıBurs ve kredi başvuru sonuçları açıkladı
Zayıflamak isteyenler dikkat! Kendi küçük ama etkileri büyükZayıflamak isteyenler dikkat! Kendi küçük ama etkileri büyük
Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyorAile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS
En Çok Okunan Haberler
Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!

Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

Kosova'yı İsrail karşısında Milot Rashica galibiyete götürdü!

Kosova'yı İsrail karşısında Milot Rashica galibiyete götürdü!

Köy evinden altınlarla dolu lüks yaşama...Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Köy evinden altınlarla dolu lüks yaşama...Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Flört vaadiyle kandırmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL...

Flört vaadiyle kandırmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL...

İran hedefleri vuruldu! ABD Suriye'de dozu artırdı

İran hedefleri vuruldu! ABD Suriye'de dozu artırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.