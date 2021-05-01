Heyecanlandıran keşif! Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu

Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bilimsel çalışmalara yeni bir yön verecek olan fosiller tespit edildi. Çeşitli balık türlerine ait olduğu belirlenen, 66 ile 72 milyon yıl öncesine ait dişler bulundu. Onlarca balık dişi, canlı balık dişlerindeki gibi parlaklığını koruyor. Milyonlarca yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelen balık dişleri bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Kayaçlara meraklı bir vatandaşın doğa yürüyüşü esnasında fark ettiği fosil balık dişleri, Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosillerin görüldüğü bölgede incelemede bulundu. İlk etapta Eosen ve Üstkretasa dönemine ait olduğu tahmin edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından 10’a yakın balık dişi incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Ercan Özcan’a gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonrasında dişlerin Maastrihtiyen dönemine yani 66-72 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Kaya parçalarında ayrıca orbıtoıdes, omphalocyclus ve loftusıa fosıllerinin olduğu tespit edildi.