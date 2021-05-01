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  4. Heyecanlandıran keşif! Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu

Heyecanlandıran keşif! Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu

01.05.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, milyonlarca yıl öncesinde yaşamış çeşitli balık türlerine ait çok sayıda diş fosili bulundu. En az 66 milyon yıllık olan balık dişleri ilk günkü gibi parlaklığını koruyor

Heyecanlandıran keşif! Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu

Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bilimsel çalışmalara yeni bir yön verecek olan fosiller tespit edildi. Çeşitli balık türlerine ait olduğu belirlenen, 66 ile 72 milyon yıl öncesine ait dişler bulundu. Onlarca balık dişi, canlı balık dişlerindeki gibi parlaklığını koruyor. Milyonlarca yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelen balık dişleri bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Kayaçlara meraklı bir vatandaşın doğa yürüyüşü esnasında fark ettiği fosil balık dişleri, Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosillerin görüldüğü bölgede incelemede bulundu. İlk etapta Eosen ve Üstkretasa dönemine ait olduğu tahmin edildi.

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Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından 10’a yakın balık dişi incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Ercan Özcan’a gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonrasında dişlerin Maastrihtiyen dönemine yani 66-72 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Kaya parçalarında ayrıca orbıtoıdes, omphalocyclus ve loftusıa fosıllerinin olduğu tespit edildi.

Tarihi yapılarının yanında son günlerde fosiller ile de adından söz ettiren Adıyaman’da, daha önce Tut ilçesi Hacı Muhammet Dağında geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 hektarlık alanda milyonlarca deniz canlısı fosili ortaya çıkmıştı.

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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Adıyaman il sınırları Karadağ Mevkiinde yapmış olduğumuz araştırmalarda nimulites ve balık dişlerine ait fosiller görüldü. Bu fosillerde, Adıyaman’daki diğer fosillerden farklı olarak balık dişlerini görmekteyiz. Bu balık dişleri sanki ilk günkü gibi karşımıza çıkıyor. Parlak ve yassı bir şekildedir” dedi.

Mehmet Turan isimli vatandaş ise “Kayaların arasında balık dişlerinin fosil şeklinde ortaya çıkması Adıyaman’ın tarihi olarak ne kadar çok eskiye dayandığını gösteriyor. Bu balık dişleri bizi çok heyecanlandırdı ve ilgimizi çekti” diye konuştu.

İHA

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