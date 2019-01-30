Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Bartın’a giden karayolu yaşanan toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
Yenice Köyü yakınlarında meydana gelen heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu kapanırken, ulaşım Yenice Köyü içerisinden tali bir yoldan kontrollü olarak verilmeye çalışılıyor.
Kapanan sahil yolu için, karayolları ekiplerinin her iki yönden yolu açma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.
Karayolları ekip başının verdiği bilgiye göre, heyelanın büyük olduğu ve sabaha kadar yol açma çalışmalarının süreceği belirtildi.
Mahkemeden Metin Akpınar kararı!
İşte açığa alınan personel sayısı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum