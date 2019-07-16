HABER

Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 06:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sağanak yağışlar sonucu Sarıkorkmaz Mahallesi’nde oluşan heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış Sarı korkmaz mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde heyelana neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana gelen heyelanda 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde heyelanın tehlike oluşturulması nedeniyle 4 katlı binada yaşayan ailelerden evlerini tedbir amaçlı boşaltmalarını istedi.

4 katlı binadan yaşayan vatandaşlar evlerinden ayrılıp başka evlere yerleştirildi. Zabıta ve itfaiye müdürlüğü ekipleri heyelan tehlikesi yaşanan evin etrafını güvenlik çemberi içerisine aldı. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın söz konusu aileleri tedbir amaçlı tahliye ettiklerini ve teknik ekiplerin yarın inceleme yapacağını söyledi. Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada “Toprak kayması nedeniyle Suphi Konak Caddesi numara 66’yı boşalttık. Şu an burada kimse yok. Yarın teknik ekip gelecek ve çalışmasını yapacak. Burası görüldüğü üzere 4 katlı bina. Yaşayanların hepsi akrabalarına gitti. Yarın gerekli incelemeler yapılacak. Binayı tamamen tedbir amaçlı olarak boşalttık” dedi.

Mahalle sakinleri heyelan nedeniyle tedirgin yaşarken, ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı. (İHA)

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
İstanbul'da sela eşliğinde dolunayİstanbul'da sela eşliğinde dolunay
İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak heyelan

En Çok Okunan Haberler

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Gece yarısı acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.