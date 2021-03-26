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Heykelleri 100 bin dolara satarken yakalandı

26.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eser 2 heykeli 100 bin dolara satmaya çalışan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesinde ikamet eden V.A.’nın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet tarihi eser niteliği taşıyan heykeli 100 bin dolar karşılığında piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alındı.

Heykelleri 100 bin dolara satarken yakalandı

Kayseri’de Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eser 2 heykeli 100 bin dolara satmaya çalışan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesinde ikamet eden V.A.’nın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet tarihi eser niteliği taşıyan heykeli 100 bin dolar karşılığında piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalarda V.A., heykellerle birlikte evinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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