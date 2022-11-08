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HGS yükleme noktaları nereler? HGS bakiye yükleme dolum yerleri listesi

08.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sorunlarına çözüm olarak Hızlı Geçiş Sistemi kurulmuştur ve pratik uygulama çeşitlerinden biridir. Genellikle boğaz girişlerinde kullanılmasının yanı sıra şehirlerarası geçişler için de gerekli bir uygulamadır. HGS yükleme noktaları da her şehirde farklılık göstermektedir. Yükleme noktalarını bularak yolculuğunuzu kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. HGS bakiye yükleme dolum yerleri nereleridir?

HGS yükleme noktaları nereler? HGS bakiye yükleme dolum yerleri listesi

Hızlı Geçiş Sistemi kullanılması zorunlu uygulamalardan biridir, ücretli bir sisteme dayanmaktadır. Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS, otoyol ve köprü geçişlerinde trafik sorununu en aza indirgemek için kullanılır. Etiket veya kart sistemi ile kullanılabilir ve böylece özellikle boğaz girişlerinde ve şehirler arası geçişlerde trafik yoğunluğu azaltıması amaçlanır. 2012 yılında HGS sistemi çeşitli otoyollarda kullanılmaya başlanmıştır. Sistem başlatıldıktan sonra otoyollar üzerinde trafik sorunlarının azaldığı görülmüştür. Hızlı geçiş sistemi PTT tarafından araçlar üzerinden alınmaktadır. Geçiş ücretlerinin ödenmesi için gerekli sistemlerden biridir. Aracınızın Hızlı Geçiş Sistemini onaylatmak veya başlatmak için öncelikle PTT şubelerinde belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir. HGS kartınızı aldıktan sonra, aldığınız HGS kartını aracınızı yapıştırarak sistem başlatılmaktadır.

HGS yükleme noktaları

Araç sahibi olan herkesin HGS kullanması şarttır. HGS olmadan ya da yetersiz bakiyeyle geçiş yapmanın sonucunda araç sahibi çeşitli cezai yaptırımlar alabilir. Bu nedenle köprü geçişlerini ya da şehirler arası geçişlerde arabanızda HGS olması ve HGS'nin yeterli bakiyede olması gerekir. HGS bakiye yüklemesi işlemleri biden fazla yolla yapılabilir ve HGS yükleme noktaları da çeşitlidir. En çok tercih edilen yükleme noktalarından birisi de araçlar için HGS PTT bayileridir. PTT bayilerinden başvuru yapabileceğiniz gibi bakiye sorgulama ve yükleme işlemi de yapabilirsiniz. Eğer fiziki bir ortama ulaşma imkânınız yoksa örneğin yoldaysanız online HGS yükleme kanalları aracılığıyla HGS dolumu yapabilirsiniz.

PTT dışında online HGS yükleme kanalları kullanarak da internet üzerinden HGS'ye TL yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden PTTAvm'nin sitesinden (https://hgs.pttavm.com/sorgula) ya da e-Devlet üzerinden online HGS dolum yerleri aracılığıyla kullanabilir ve dolum yapabilirsiniz. PTTAvm üzerinden plaka no, T.C. kimlik no, vergi no, pasaport no ya da HGS ürün no üzerinden yükleme yapabilirsiniz ancak PTTAvm'den HGS yüklemesi yapmak için HGS ürününün PTT üzerinden alınmış olması gereklidir. Müşterisi olduğunuz bankanın sunmuş olduğu internet bankacılığı üzerinden de HGS yüklemesi gerçekleştirebilirsiniz.

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HGS hangi benzin istasyonlarında var?

Bakiye yükleme noktaları otoyol aralarında da yapılmaktadır. Yükleme sistemi için HGS anlaşmalı benzin istasyonları bulunur. Bu istasyonları kullanarak HGS bakiyenizi ve yükleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yoldayken herhangi bir PTT şubesine gidemeyecek ya da internet üzerinden sorgulama yapamayacak kişiler benzin istasyonlarından da HGS bakiye yüklemesi yapabilir. Hızlı geçiş sisteminin anlaşmalı olduğu benzin istasyonları ve HGS dolum yerleri:

  • Shell
  • TPPD
  • BP
  • Total yetkili istasyonları
  • Opet

HGS anlaşmalı bankalar hangileri?

HGS bakiye kontrol edebilmenin ve bakiye yüklemenin birçok yolu bulunur. Anlaşmalı benzin istasyonları, e-Devlet, PTT ya da HGS anlaşmalı bankalar üzerinden HGS işlemleri gerçekleştirilebilir. HGS anlaşmalı bankaları kullanarak da HGS borcunuzu veya HGS yüklemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz HGS veren bankalar da bulunmaktadır. Bankaların dönüşüm kapsamında müşteriler ücretsiz HGS veren bankalar aracılığıyla HGS alabilir. HGS anlaşmalı olduğu bankalar:

  • Albaraka Türk
  • Garanti
  • Teb
  • Kuveyt Türk
  • Denizbank
  • Vakıfbank
  • Halkbank
  • Yapı kredi
  • Türkiye finans
  • Ziraat bankası
  • Finansbank
  • Akbank
  • İş bankası

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