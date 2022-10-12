Tomurcuk gül çayı faydaları nelerdir? Tomurcuk gül çayı nasıl yapılır?

Tomurcuk gül her aktarda kolayca bulunabilecek bir bitkidir. Halk arasında sakinleştirici etkisi ile bilindiği için en sık tercih edilen bitki çaylarından biridir. Yumuşak içimi, güzel kokusu ile dikkat çektiği kadar faydaları ile de bilinir. Günlük hayatın stresi ile başa çıkma konusunda destek almak isteyenlerin, sindirim sistemi ile ilgili sorun yaşayan kişilerin el altında bulundurdukları bitkilerden biri de tomurcuk gül kurusudur. Sıcak su ile demlenerek araya getirerek birkaç dakika içinde hazırlanabilen tomurcuk gül çayı ne işe yarar?

Tomurcuk gül çayı faydaları nelerdir?

Tomurcuk gül çayı faydaları şu şekildedir:

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Ağrı kesici etkisi olduğu bilinir.

Solunumu rahatlatıcı etkisi vardır.

Regl döneminde yaşanan sancıları ve krampları en aza indirger.

İltihaplanma durumlarına karşı etkilidir.

Stresi yok edici ve rahatlatıcı etkisi vardır.

Uyku sorunu yaşayan kişilerin en çok tercih ettiği bitki çayları arasında yer alır.

Cilt dostu bir bitki çayıdır. Cildi temizler ve canlandırır.

Rahatlatıcı etkisi ile ağrılar ile baş etmede etkilidir.

İdrar söktürücü olduğu bilinir.

Tomurcuk gül çayı nasıl yapılır?

Tomurcuk gül çayı yapabilmek için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

İki çay kaçığı kuru gül tomurcuğu

Bir fincan ya da bir bardak temiz içme suyu

Arzuya göre bir çay kaşığı bal

Bir fincan ya da bir bardak kaynamış temiz içme suyu için iki çay kaşığı tomurcuk gül kurusu yeterli olacaktır. Tomurcuk gül çayı tarifi:

Temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Kaynatılan su bir dakika boyunca bekletilir.

Bekletilen suyun içine iki çay kaşığı tomurcuk gül kurusu atılır ve demlenmeye bırakılır.

Beş dakika boyunca bekletilir.

Damak tadına göre soğuk olarak da tüketilebilen tomurcuk gül çayı nasıl demlenir?

Tomurcuk gül çayın demlemenin püf noktası vardır. Öncelikle su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Kaynatılan temiz içme suyu bir dakikaya yakın bir süre bekletilir. Tomurcuk gül kuruları bekletilen bu suyun içine atılarak demlenmelidir. Diğer birçok bitki çayından farklı olarak tomurcuk gül çayı bekletildikçe ve demlendikçe lezzeti ve faydası artan bir bitki çayıdır. Arzuya göre bir dakika bekletilen kaynar su içinde demlendikten sonra bir gece de dolapta bekletilerek daha çok demlenmesi sağlanabilir.

Tomurcuk gül çayı neye iyi gelir?

Tomurcuk gül kurusundan yapılan bitki çayı halk arasında rahatlatıcı etkisi ile bilinir. Günlük streslerden ve sıkıntılardan kurtulmak için gün içinde bir bardak olarak tüketilebilir. Kan akışını hızlandırır ve bu sebeple regl döneminde kadınlara yardımcı olur. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırır. Ancak tomurcuk gül çayı hiçbir tedavide ilaç olarak kullanılmamalı eğer bir rahatsızlık söz konusuysa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Tomurcuk gül çayı tedavileri destekleyici olarak kullanılabilir. Ancak bitki çaylarının fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara ya da toksin etkilere sebep olabilir.

Günde bir fincan içmenin yeterli olduğu tomurcuk gül çayı birçok konuda insan sağlığı için yararlı olması ile bilinir. Ancak doktor onayı olmadan düzenli kullanmak doğru değildir. Bazı bünyelerde şu yan etkilere sebep olduğu da görülmüştür:

Baş ağrısı

Tansiyonda düzensizlikler

İştahta azalması

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Tomurcuk gül çayı zayıflatır mı?

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir yiyecek ya da içecek direkt olarak zayıflatma etkisine sahip değildir. Ancak bazı gıdaların kilo vermek isteyenlere destek olan etkileri bulunur. Tomurcuk gül çayı da metabolizmayı çalıştırma özelliği bulunduğu için kilo vermeye yardımcı olduğu bilinen bir bitki çayıdır. Metabolizmayı hızlandırır ve sindirime yardımcı olma etkisi vardır. Ancak yine de diyetisyen önerisi ya da onayı ile kullanılması önerilir.

Tomurcuk gül çayı adet söktürür mü?

Adet dönemi bazı kadınlar için çok sancılı geçebilir. Tomurcuk gül çayı için uzmanlar tarafından adet söktürücü özelliği olduğuna dair net bir açıklama yoktur. Ancak bu dönemde yaşanan ağrıları ve krampları dindirmede yardımcı olduğu bilinir. Adet döneminde yaşanan düzensizlikler ve normalin üstünde ağrı için mutlaka doktor konrolüne gidilmelidir. Hiçbir bitki ve bitki çayı direkt olarak tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.



