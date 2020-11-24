Hiç böyle kullanmadınız! Küvetteki yerinden bile kımıldamayan izler anında yok oluyor

Karbonat birçok ev ürününde kullanılan çok yönlü bir malzemedir ve tuhaftır ki sağlık üzerinde de faydaları çoktur. SEBZE VE MEYVELERİ TEMİZLEYİN Meyve ve sebzelerinizdeki pis böcek zehrinden kurtulmanın en iyi yolu aslında karbonat kullanmaktır. İki bardak suya 1 çay kaşığı karbonat ekleyin ve ardından sebze ve meyvelerinizi bu karşımın olduğu kâsenin içine koyun ardından ıslak bir bezle ovun. İşte bu kadar. KİLİM VE HALILARI TEMİZLEYİN Kilimlerinizi tazeleyin ve halılarınızdaki lekelerden karbonat dökerek kurtulun. Kilimin üstüne bol miktarda karbonat serpin ve üstüne sıcak su dökün. Karışımın kilime iyice karışmasını bir gece bekleyin ve ardından en iyi sonuçlar için vakumlayın. Eğer zorlu bir leke ile karşı karşıyaysanız, bu karışımı birkaç kez uygulayın. Bunun sonucunda halı ve kilimleriniz yeni gibi duracak ve cüzdanınız yeni bir halı satın almak için acı çekmek zorunda kalmayacak. GARGARA YAPIN Ne yapsanız da geçmeyen ağız kokusundan bıktınız mı? Karbonat ile gargara yapmak dış fırçasıyla elde edemeyeceğiniz sonuçlara ulaşmanız için harika bir yoldur. Antibakteriyel ve antimikrobiyal faydalar sağlamasının yanında karbonat, nefesinizi tazelemek için harika bir solüsyon olabilir. Bu tarif oldukça basittir: sadece yarım çay kaşığı karbonat ile sıcak suyu yeteri kadar karıştırın ve gargara yapın.

DEODORANT Deodorant niyetine karbonat kullanmak, vücudunuzu kimyasallara maruz bırakmadan kötü kokulardan kurtulmanın kolay yoludur. Tek ihtiyacınız olan şey biraz karbonat ve sudur. Bu karışımı koltuk altınıza sürün ve güzel kokmaya başlayın. ODA PARFÜMÜ Çoğu oda parfümleri kötü kokuları gidermek yerine onları sadece maskeliyor ve etkisi geçtikten sonra kötü kokular tekrar gün yüzüne çıkıyor. Ayrıca oda parfümlerinin barındırdığı kimyasalların ne olduğunu biliyor muyuz? Cevap; tabi ki hayır! Karbonat daha güvenli bir alternatiftir ve kötü kokuları gizlemek yerine onları yok eder. O sorunun ilacı! 1 çay kaşığı vazelin cilde neler neler yapıyor KIYAFETLERİNİZİ KAR GİBİ YAPAR Daha temiz ve parlak kıyafetler elde etmek için normal deterjanlarınıza ek olarak çamaşır makinanıza sadece bir su bardağı karbonat ekleyin. Karbonat suda çözünebilen bir tuz olduğu için lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Lekelerde asit ile etkileşime girdiğinde lekeleri çıkarır. BANYO TEMİZLEYİCİSİ Banyoları temizlemek zor olabilir. Küvetteki yerinden bile kımıldamayan izler, saçlarınızı yolmak istemenize yol açar. Bunun için çeşitli ürünler mevcuttur ancak karbonat en düşük maliyetli temizleme seçeneğinizdir. Karbonat, sadece banyo yüzeylerinizi beyazlatmaz aynı zamanda dezenfekte de eder. Banyo fayanslarınızdan tuvalete kadar, aralarında ne varsa hepsi için kullanılabilir. Karışımınızı hazırlayın, gerekli yerlere ovalayarak uygulayın ve 20 dakika sonra silin.

METALLERİ PARLATIN Gümüş takımlarla ilgili can sıkıcı olan şey onların zaman içerisinde matlaşmalarıdır. Ancak bunların parlak ve temiz görünmeleri ne kadar da muazzam bir şeydir! Karbonat gidermek istenilen matlaşmış lekelerle başlattığı kimyasal reaksiyon için oldukça kullanışlıdır. Karbonat eklenmiş sıcak suyu gümüşün üzerine dökün ve gerçekleşen reaksiyonu gözlemleyin. Sonuç sizin için hoş bir sürpriz olacak. SPA TEDAVİSİ İşteki uzun bir haftanın sonunda tükenmiş hissediyor olabilir ve rahatlatıcı bir kaçış sağlayacak tedavi için paraya sahip olmayabilirsiniz. Küvetinizde biraz karbonat ilave edilmiş sıcak su ile kendi spanızı yaratabilirsiniz. Bu hem para harcamanızın önüne geçecek hem de evde kalmanızı sağlayacaktır. DİŞ FIRÇASINI DEZENFEKTE EDİN Kullandığınız diş fırçasını temizlemek muhtemelen gün içerisinde aklınıza gelmeyen bir şeydir. Ancak soğuk ve hastalıklı günleri düşündüğümüzde bu oldukça önemlidir. Her gün ağzınızın içine giren bir nesneyi bir düşünün, onu temizlemek istiyoruz. Karbonat su ve sirke ile birleştiğinde tüm bakterileri yok edebilir. Sadece 30 dakika içerisinde temiz bir dış fırçasına sahip olacaksınız.

BÖCEK ISIRIKLARINI TEDAVİ EDİN Cildinize her gün karbonat uygulamanız güvenli değildir ancak böcek ısırıklarının sebep olduğu sızlama, kaşıntı ve kızarıklıkları rahatlatma konusunda yararlıdır. Zaten önerilen birçok krem karbonat içeriyor. Ancak karbonat ve su kullanarak kendi solüsyonunuzu yaratabilirsiniz. YANMIŞ TENCERELERİ KURTARIN Her şeyi denediniz ve yemek pişirirken kazara dibini yaktığınız tencereyi atmak üzeresiniz. Bu tip kazaları halletmek zor olabilir ancak bu karbonat solüsyonunu duymadan önceydi. Sadece karbonat ile birlikte suyu kaynatın ve yanmış bölgeye dökün. MİDE EKŞİMESİNİ GİDERİN Her şeyi denediniz ve yemek pişirirken kazara dibini yaktığınız tencereyi atmak üzeresiniz. Yazık! Bu tip kazaları halletmek zor olabilir ancak bu karbonat solüsyonunu duymadan önceydi. Sadece karbonat ile birlikte suyu kaynatın ve yanmış bölgeye dökün. Ancak sürekli denemeyin. LAVABO GİDERLERİNİ TEMİZLEYİN Banyo ya da mutfakta olsun tıkanmış giderler oldukça kötü bir durumdur. Tüm ihtiyacınız olanlar; sirke, karbonat ve bir kap kaynamış su. Bu karışımı içlerine dökerek 5-10 dakika içerisinde tamamen temizlenmiş giderlere sahip olacaksınız.