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Hiç geçmediği köprüden 9 kez ceza yemişti! Yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Konya’da yaşayan ve hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsünden izinsiz geçtiği gerekçesiyle 9 kere köprü geçiş cezası yiyen vatandaşın cezası, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberin ardından ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından durduruldu.

Hiç geçmediği köprüden 9 kez ceza yemişti! Yeni gelişme

Konya’da yaşayan Ali İhsan Çakıcı, 4 yıl önce aldığı otomobiline ilk olarak 29 Haziran’da olmak üzere 27 Temmuz’a kadar 9 defada İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsünden izinsiz geçiş cezası kesildi. Cep telefonuna arka arkaya gelen mesajların ardından durumun farkına varan Ali İhsan Çakıcı, 220 lira borcunun olduğunu ve günden güne cezasının arttığını öğrendi. Cep telefonuna gelen köprü geçiş mesajlarının dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünerek dikkate almayan Ali İhsan Çakıcı, internetten yaptığı araştırmanın ardından kendi aracına kesilen cezanın gerçek olduğunu fark etti.

Cezaya şikayetçi olmaya hazırlanan Ali İhsan Çakıcı, bu sırada hiç geçmediği köprüden yediği 9 adet cezan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haberleştirildi. Haberin haber sitelerine yer almasının ardından ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından Ali İhsan Çakıcı'nın aracına kesilen cezanın durdurulduğu açıklandı.

"İHLALLİ GEÇİŞ VE PARA CEZASI GİBİ İŞLEMLER DURDURULMUŞTUR"

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından yapılan açıklamada: “13 Ağustos 2020 Perşembe günü, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan “Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi” başlıklı haber doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Plakalardaki kirlenme, standart olmayan plaka kullanılması, hız sınırlamalarının aşılması ve gişelerdeki talimatlara aykırı manevra gibi nedenlerden dolayı yanlış plaka okunması benzeri vakalar tarafımızdan düzeltilerek tahakkuk, otoyolu kullanan gerçek plaka numarasına yöneltilmektedir. Bu uygulama şirketimiz dahil olmak üzere, Ulusal Ücret Toplama Sistemi’nin kullanıldığı tüm otoyol ve tünellerde aynı biçimde sürdürülmektedir. İHA aracılığıyla kamuoyuna yansıyan ve araç özelinde gündeme getirilen iddialar, araç sahibi tarafından 12.08.2020 tarihinde şirketimize aktarılmış ve bu başvuru üzerine tarafımızca incelemeye başlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, geçişi yapan araca ilişkin tahakkukun, sistemlerin yanıltılması suretiyle yansıtıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle habere konu olan araca yönelik ihlalli geçiş ve para cezası gibi işlemler durdurulmuştur. Konuyu bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verildi.

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