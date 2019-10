"Hiç kimsenin terör devleti kurmasına müsaade edemeyiz"

- "Terör örgütüne adım attırmıyoruz"

Soylu, sürekli taarruz ve kesintisiz operasyon yaptıklarını bildirerek, bunu sağlayabilecek bir kabiliyete de sahip olduklarını, terör örgütüne adım attırmadıklarını dile getirdi.

MLKP'nin eskiden kırsalda etkili olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"PKK şemsiyesinin altındaydı, kırsalda kalmadı. DHKP-C kırsalda etkiliydi, kırsalda kalmadı. Erzurum bölgesi uzun zamandır ilk kez teröristsiz, aktaramıyor PKK teröristi artık. Büyük bir mücadele veriyoruz. 500'lü rakamlara geldi Türkiye içerisindeki terörist sayısı. Bu şu demektir, inanın açlıktan kırılıyorlar. Son ele geçirdiğimiz teröristler bir deri, bir kemik halinde. Telsiz konuşmalarından nasıl aç kaldıklarını, o mağaralarda nasıl ve ne durumda olduklarını çok iyi takip edebiliyoruz. Şu an Suriye sınırları dahilinde olan ancak bir şekilde YPG/PKK oradaki karışıklıktan istifa edip o bölgede farklı bir oluşuma gitmek istemektedir.

Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta, Azez'de, Mare'de nasıl buna müsaade etmediysek bilmenizi isteriz ki Fırat'ın doğusunda da buna müsaade etmemiz mümkün değil. Kim bizim buna müsaade etmemiz istiyorsa, kim buna sessiz kalmamızı istiyorsa bilesiniz ki geleceğimizle hesabı vardır ve bugünümüzle hesabı vardır. Kim istiyorsa? Bugün güçlüyüz, Allah muhafaza ayağımız hafif bir sekmeye başlarsa tepemize her taraftan binecekleri aşikardır. Biz size böyle bir Türkiye bırakamayız bedeli ne olursa olsun. Bedeli ne olursa olsun her an tehdit edilen her an parmak sallanılan her an karşımızda 'sizi istediğimiz gibi idare edebiliriz' diyenlerin de yüksekten konuştukları ayaklarımızın titrediği bir Türkiye size bırakamayız. Ayakları üzerinde duran etrafındaki coğrafyaya barışı, huzuru ve dostluğu getirebilen ve ecdadımızın bize bıraktığı emanetlerle onları kucaklaştırabilen bir Türkiye tablosu bırakmalıyız."