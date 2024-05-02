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Hiç tanımadığı adamı sadece alkollü diye komando bıçağıyla katletti! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Onu cezalandırdım

02.05.2024 10:36
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İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Azad M., 50 yaşındaki Yıldıray Koç'u bıçaklayarak katletti. Koç'u daha önceden tanımadığını ifade eden Azad M.'nin, "Yolda alkollü olduğu için sendeleyerek güçlükle yürüyen bir kişi gördüm. Bu durumda olduğu için ona sinirlendim. Karanlık bir sokağa girdiğinde arkasından yaklaşarak onu bıçaklayarak cezalandırdım." sözleri kan dondurdu.

Hiç tanımadığı adamı sadece alkollü diye komando bıçağıyla katletti! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Onu cezalandırdım

Büyükçekmece’de peşine takıldığı 50 yaşındaki Yıldıray Koç'u girdiği karanlık sokakta komando bıçağıyla öldüren şüpheli Azad M. yakalandı. Poliste suçunu itiraf eden Azad M.'nin "Yolda zor yürüyen alkollü bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bu halinden dolayı ona sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. 20 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SOKAKTA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Büyükçekmece, Ulus Mahallesinde 27 Nisan'da saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Yıldıray Koç, sokakta ağır yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yıldıray Koç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Yıldıray Koç’un kardeşi Y.K.'nin polise verdiği ifadede "Yıldıray, beni arayarak çok kötü olduğunu hemen yanına gitmemi istedi. Hemen yanına gittiğimde onu sokakta kanlar içinde bulduk. Hastaneye kaldırdık, ancak kurtulamadı. Eşinden bir süre önce ayrılmıştı. Ara sıra alkol alırdı" dediği öğrenildi.

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GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Polis olay yerini gören güvenlik kameralarını incelediğinde katilin izini buldu. Güvenlik kamera görüntülerinde yolda sendeleyerek yürüyen Yıldıray Koç’un peşinden şüphelinin karanlık sokağa girdiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Şüphelinin üzerinde beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofman olduğu da fark ediliyor. Polis bu görüntülerin izini sürerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti.

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İTİRAF ETTİ: ALKOLLÜ DİYE ÖLDÜRDÜM

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 1 gün sonra şüpheliyi Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınırken, ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüpheli Azad M.'nin "Yolda alkollü olduğu için sendeleyerek güçlükle yürüyen bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bir süre onu takip ettim. Bu durumda olduğu için ona sinirlendim. Karanlık bir sokağa girdiğinde arkasından yaklaşarak onu bıçaklayarak cezalandırdım. Sonrasında oradan hemen kaçtım. Amacım öldürmek değildi yaralamaktı" dediği öğrenildi.

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CANİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayda kullanılan komando bıçağı ve şüphelinin olay günü giydiği kıyafetler Azad M.’nin gösterdiği yerde ele geçirildi. Şüpheli Azad M. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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172811_BUYUKCEKMECE’DE-PESINE-TAKILDIGI-50-YASIBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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