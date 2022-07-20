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"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi: Zamları Tayyip Erdoğan mı yapıyor?

20.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında 10 milletvekilinin katılımıyla oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ’daki ziyaretlerine devam etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen heyet daha sonra tarihi Kapalıçarşı'da esnaf ziyareti yaptı. Bu sırada yanlarına gelen emekli bir kadın "Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" diyerek heyete tepki gösterdi. Emekli kadın ayrıca, "Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye genelinde oy oranlarının arttığını belirterek, "Artık anketlerde birinci parti olmaya başladık. Birçok anket bunu gösteriyor. Daha da ilerlediğimiz günlerde bu oranın daha fazla açıldığını göreceksiniz. Neden? Çünkü bizim tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak" dedi.

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CHP EKONOMİ MASASI HEYETİ'NDEN ELAZIĞ ÇIKARMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'nda 10 milletvekilinin katılımıyla oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ’a geldi. Dün sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile bir araya gelen heyet, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Türkiye'nin en önemli sorunlarının işsizlik ve enflasyon olduğunu ifade ederek, “Bize önce bilmiyorsun, kaynak yok, anlamıyorsun diyorlar, sonra dediğimiz yere geliyorlar. Bizde daha proje çok. Bunları tatbik etsinler, biz ondan sonra milletimizin yüzünü güldürecek çok daha büyük projeleri de hiçbir kıskançlık olmadan iktidarımızla uygulamaya geçireceğiz. Örgütlerimiz her zaman el ele olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarış olur ama kırgınlık ve küskünlük olmaz. Diğer partilerde yarış olmadığı için zannediyorsunuz ki her yarıştan sonra kırgınlık, küskünlük var. Bizim arkadaşlarımız kongre salonlarına rakip olarak girerler, sonra birbirlerini tebrik edip kol kola çıkarlar. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok rahat diyoruz ki seçim kanununu değiştireceğiz, milletin vekilini millet seçecek" diye konuştu.

"ANKETLERDE BİRİNCİ PARTİ OLMAYA BAŞLADIK"

Genel Başkan Yardımcı Öztrak, 2023’te yapılacak seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk genel seçimi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin seçime nasıl gideceği de belli değil. Yani büyük bir ekonomik kriz yaşadıktan sonra biz bu işi beceremiyoruz deyip sandığın bir an önce milletin önüne getirilmesi konusunda işin o noktaya gideceği ile ilgili ciddi endişeler taşıyorum. Biz ‘iktidara gelir gelmez 1 sene içinde davulla, zurnayla Suriye'den ülkemize gelenleri geri göndereceğiz’ dedik. Emniyetlerini, güvenliklerini sağlayacağız ve herkes kendi vatanında yaşamak ister. Geri gitmeleri için gerekli ortamı yaratacağız. Türkiye'nin genelinde oy oranımız artıyor. Artık anketlerde birinci parti olmaya başladık. Birçok anket bunu gösteriyor. Daha da ilerlediğimiz günlerde bu oranın daha fazla açıldığını göreceksiniz. Neden? Çünkü bizim tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak. 2023 yılında bu ülke dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecekti. 2023'e bir yıl kaldı. Türkiye bırakın ilk 10'a girmeyi içinde bulunduğu 20 ekonomi arasından 23’üncülüğe düştü. Biz diyoruz ki; Türkiye'yi ilk 10'a sokarız. Üniversite sınavı sonuçlarında Türkçede 40 soru sorulmuş, net yapılan soru sayısı 17,7. Yarısı bile değil. Sosyal bilgilerde 20 soru sorulmuş, net 7,9. Matematikte 40 soru sorulmuş, net yapılan 6,9. Fen'de 20 soru sorulmuş, net yapılan 3,2. Halimiz bu."

15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ

Öztrak, 15 Temmuz'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini söyleyerek, "15 Temmuz'la ilgili olarak Erdoğan sürekli Genel Başkanımızı bugünlerde eleştiriyor ama ben şunu hatırlatmak istiyorum; 15 Temmuz'dan hemen sonra Erdoğan, Genel Başkanımıza parti olarak bu işte göğsümüzü siper ettiğimiz için kaç defa teşekkür etmiş? Ben milletimize bunu hatırlatmak istiyorum. FETÖ'nün hain darbe girişimi tüm boyutlarıyla aydınlatılana kadar, Adil Öksüz bulunana kadar, darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılana kadar, ‘Yurtta sulh komitesi’nin kimlerden oluştuğu açıklanana kadar bu yara kanamaya devam edecektir. Ne şehitlerimizin ne de onların aileleri huzura kavuşamayacaktır. Kimse merak etmesin, FETÖ'nün ve ortaklarının açtığı bu yarayı kapatmak bize nasip olacaktır inşallah. Bu ülkenin aslında büyük bir potansiyeli var. Doğru ilacı verdiğiniz zaman hemen ayağa kalkıyor. Dolayısıyla doğru ilaçları vermeniz lazım. Bütçe meselesinde gelince tabii ki bütçede her harcamanın bir nedeni vardır ama sonuç itibariyle bütçe hükümetlerin tercih meselesidir" diye konuştu.

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EMEKLİ KADINDAN TEPKİ: HİÇBİR ŞEY PAHALI DEĞİL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı’ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı’da esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuştu.

Faik Öztrak da, "Biz ortaya düştük milletle beraber. Milletin derdi büyük. Pahalılık almış başını gitmiş” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Ekonomi Elazığ Faik Öztrak CHP emekli

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