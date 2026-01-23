Hiçbir şikayeti yoktu: Basit bir test bir hayatını kurtardı!

Daha önce düzenli smear testi yaptırmış olmasına rağmen HPV taraması hiç yapılmamış olan Gülden Yavuz'un hikâyesi, rahim ağzı kanserinde tarama testlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Erken tanı sayesinde Gülden Yavuz, kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük yaşamına geri döndü.

"HİÇBİR BELİRTİ YOKTU, BİR SEMİNER HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Tanı öncesinde hiçbir şikâyeti olmadığını söyleyen Gülden Yavuz, süreci şu sözlerle anlattı:

"Rahim ağzı kanseri tanısıdan önce hiçbir belirti yaşamamıştım. Ağrı, kanama ya da beni doktora götürecek herhangi bir şikayetim yoktu. Eğer o seminere katılmasaydım muhtemelen hastalığımı fark etmeyecektim. Tanıyı aldığımda çok erken bir evrede olduğumu öğrendim ve bunun benim için büyük bir şans olduğunu fark ettim. Ameliyat süreci düşündüğümden çok daha kolay geçti; ancak psikolojik olarak "kanser" kelimesiyle yüzleşmek zorlayıcıydı. En büyük korkum çocuğumdu. Bana bir şey olursa ne olur düşüncesiyle çok endişelendim.

Bugün geriye dönüp baktığımda keşke HPV aşısını daha önce bilseydim ve tarama testlerimi daha düzenli yaptırsaydım diyorum. Erken tanı sayesinde sadece bir operasyonla sağlığıma kavuştum. Tüm kadınlara smear ve HPV testlerini, bir belirti beklemeden, utanmadan ve çekinmeden yaptırmalarını öneriyorum. Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir kanser ve geç kalınan her gün aslında ömürden çalınan zamandır."

"RAHİM AĞZI KANSERİ ÇOĞU ZAMAN SESSİZ İLERLER"

Prof. Dr. Salih Taşkın, rahim ağzı kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti:

"Bu hastalık sessiz seyredebilir. Ağrı, kanama ya da günlük yaşamı etkileyen bir belirti olmadan gelişebilir. Gülden Yavuz'un hikayesi, düzenli tarama testlerinin ne kadar hayati olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Smear testi önemli bir tarama yöntemidir, ancak tek başına yeterli değildir. HPV taraması ile birlikte yapıldığında rahim ağzı kanserini çok daha erken evrede yakalama şansımız olur."

"ERKEN EVREDE TANI, TEDAVİ SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Kanserin birinci evrede yakalanmasının tedavi planını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Salih Taşkın, şu bilgileri paylaştı:

"Birinci evrede yakalanan rahim ağzı kanserinde hastalık henüz yayılmamıştır. Bu da kanseri tek bir cerrahi müdahaleyle tamamen tedavi edebilme şansı sağlar. Daha ağır tedavilere çoğu zaman gerek kalmaz. Özellikle genç hastalarda hem yaşam kalitesini hem de geleceğe dair beklentileri koruyan tedavi seçeneklerini güvenle planlayabiliriz. Geç evrede ise öncelik hayatı kurtarmaya yönelir ve tedaviler çok daha ağır olur. Bu nedenle erken tanı hayati önem taşır."

"ROBOTİK CERRAHİ İLE ANNE OLMA ŞANSI KORUNABİLİYOR"

Bu vakada robotik cerrahinin tercih edilme nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Salih Taşkın, şunları söyledi:

"Robotik cerrahi, ameliyat sırasında büyütülmüş ve net bir görüntü sunar. Bu sayede kanserli dokuyla sağlıklı dokunun sınırlarını çok daha hassas şekilde ayırt edebiliyoruz. Bu hassasiyet, rahmi korumaya çalıştığımız hastalarda son derece önemlidir. Hasta açısından baktığımızda daha küçük kesiler, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve günlük hayata daha kısa sürede dönüş sağlanır."

Rahmin korunabildiği ameliyatların belirli şartlarda mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Taşkın, şu uyarılarda bulundu:

"Rahim koruyucu cerrahi herkese uygulanabilen bir yöntem değildir. Kanserin erken evrede olması, tümörün sınırlı olması ve yayılım göstermemesi gerekir. Hastanın çocuk sahibi olma isteği de değerlendirme kriterleri arasındadır. En önemli ilkemiz şudur: Önce hayat. Eğer ameliyat sırasında en ufak bir yayılım şüphesi ortaya çıkarsa, rahmi korumakta ısrar etmeyiz. Hastanın yaşam güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir."

"BU, ERKEN TANININ SONUCUDUR"

Gülden Yavuz'un ameliyat sonrası sürecinin hızlı ve sorunsuz geçtiğini belirten Prof. Dr. Taşkın, bu vakanın benzer durumdaki hastalar için önemli bir umut mesajı verdiğini söyledi:

"Rahim ağzı kanseri tanısı almak her zaman rahmin alınacağı anlamına gelmez. Erken evrede yakalanan ve uygun özellikleri taşıyan hastalarda, günümüz teknolojisi ve doğru cerrahi yaklaşımla hem kanseri güvenli şekilde tedavi etmek hem de rahmi korumak mümkündür. Bu erken tanı, doğru merkez ve deneyimli bir ekibin sonucudur. Bu nedenle düzenli kontroller ve tarama testleri hayati önem taşır."Kaynak: İHA