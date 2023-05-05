Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir? Hıdırellez dilekleri nasıl yazılır? İşte gül ağacına dilek gömerken yapılması gerekenler...

Hıdırellez gül ağacı ritüeli ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi internette "Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir?" sorusuna yanıt arıyor. Hıdırellez dileği ile bugün yapılması gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar...

HIDIRELLEZ GÜNÜ NE ZAMAN DİLEK DİLENİR?

Bilindiği üzere 5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır.

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez dileği gül ağacına dilek asma veya gül ağacı dibine gömerek yapılır.

Dilekler bir kağıda yazıldıktan ya da resim olarak çizildikten sonra ağaca asılır ya da toprağa gömülür.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hıdırellez dileği isteğe göre gül ağacının altına da çizilebilmektedir. Hıdırellez asılan dileklerinin 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanmaktadır. Dilek tutarken dua da okunabilmektedir.

