HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir? Hıdırellez dilekleri nasıl yazılır? İşte gül ağacına dilek gömerken yapılması gerekenler...

Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir? Hıdırellez dilekleri nasıl yazılır? İşte gül ağacına dilek gömerken yapılması gerekenler...

05.05.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez'de ne zaman dilek dileneceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Gül ağacına dilek asma ya da gül ağacı dibine dilek gömerek yapılabileceği gibi toprağa çizerek de gerçekleştirilebilir. Peki, Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir? Hıdırellez dilekleri nasıl yazılır?

Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir? Hıdırellez dilekleri nasıl yazılır? İşte gül ağacına dilek gömerken yapılması gerekenler...

Hıdırellez gül ağacı ritüeli ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi internette "Hıdırellez günü ne zaman dilek dilenir?" sorusuna yanıt arıyor. Hıdırellez dileği ile bugün yapılması gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar...

01

HIDIRELLEZ GÜNÜ NE ZAMAN DİLEK DİLENİR?

Bilindiği üzere 5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır.

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez dileği gül ağacına dilek asma veya gül ağacı dibine gömerek yapılır.

Dilekler bir kağıda yazıldıktan ya da resim olarak çizildikten sonra ağaca asılır ya da toprağa gömülür.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hıdırellez dileği isteğe göre gül ağacının altına da çizilebilmektedir. Hıdırellez asılan dileklerinin 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanmaktadır. Dilek tutarken dua da okunabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim akşamı veri akışı açıklaması: Anadolu AJansı'ndan "Aksaklık görürlerse bizi şikayet etsinler" mesajı! Mobil uygulama detayı dikkat çektiSeçim akşamı veri akışı açıklaması: Anadolu AJansı'ndan "Aksaklık görürlerse bizi şikayet etsinler" mesajı! Mobil uygulama detayı dikkat çekti
Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dediKızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi
HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladıHDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez hıdırellez bayramı hıdırellez ne zaman hıdırellez nedir

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.