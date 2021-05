Hıdırellez namazı nasıl kılınır? İşte Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Pek çok farklı ülkede kutlanmakta olan Hıdırellez bugün yani 5 Mayıs Çarşamba günü itibariyle başladı. Vatandaş bu özel günde dilekler dileyip dualar ederken Hıdırellez namazı var mı, Hıdırezlle namazı nasıl kılınır soruları da merak ediliyor. Peki Hıdırellez namazı nasıl kılınır?

HIDIRELLEZ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bugün 5 Mayıs tarihinde Hıdırellez günü gerçekleşiyor. Hıdırellez için ikindi namazından sabah namazına kadar vakit bulunuyor. Bu süre içerisinde 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp dilekleriniz için dua edebilirsiniz. Hıdırellez namazının ardından okunacak dua ise şöyle;

“Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin.Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Amin."