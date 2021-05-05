Hıdırellez namazı nasıl kılınır? İşte Hıdırellez'de yapılması gerekenler...

Pek çok farklı ülkede kutlanmakta olan Hıdırellez bugün yani 5 Mayıs Çarşamba günü itibariyle başladı. Vatandaş bu özel günde dilekler dileyip dualar ederken Hıdırellez namazı var mı, Hıdırezlle namazı nasıl kılınır soruları da merak ediliyor. Peki Hıdırellez namazı nasıl kılınır?
Bugün 5 Mayıs tarihinde Hıdırellez günü gerçekleşiyor. Hıdırellez için ikindi namazından sabah namazına kadar vakit bulunuyor. Bu süre içerisinde 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp dilekleriniz için dua edebilirsiniz. Hıdırellez namazının ardından okunacak dua ise şöyle;
“Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin.Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Amin."
Hıdırellez akşamı bugün olduğu için dileklerinizi ve dualarını yapacağınız vakit ikindi vaktinden sonra başlamış olur.
Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine isteklerinizi temsilen resimler çizebilir, gül dalına da dileklerinizi yazdığınız kağıtları bağlayabilirsiniz.
Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine para gömülmemesi de yine adettendir.
Hıdırellez günü sabahında kağıda yazılan dilekler gül dalından alınır ve ardından denize atılır. Dibine gömülen para ise cüzdana konulur ve bir sene boyunca harcanmaz. Bu paranın cüzdanı bereketlendireceğine ve paranızın hiç bitmeyeceğine inanılır.
Hıdrellez gecesi Hızır'ın bereket vereceğine inanıldığından yiyecek kapları, erzak torbaları, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.
5 Mayıs'ta okunan akşam ezanı ile birlikte gül dallarına paralar asılır. Asılan paralar veya cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Yine Hıdırıllez akşamı evdeki her kişi için yedi fasulye veya yedi nohut ekilir ve gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.