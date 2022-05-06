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HIDIRELLEZ RİTÜLLERİ NELERDİR? Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman asılır?

06.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez araştırmaları devam ediyor. Hıdırellez dilekleri, geleneklere göre 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs gününe kadar devam etmektedir. Hıdırellez dua ve dilek dileme ritüelleri merak ediliyor. Hıdırellez duası ile gerçekleşmesini istedikleri dilekleri dile getirecek olan vatandaşlar, gül dalına para asma, nohut ya da fasulye ekerek kötülükleri evden uzak tutma gibi inançlarla bu günü yerine getirecek. İşte Hıdırellez dileklerine dair detaylar!

HIDIRELLEZ RİTÜLLERİ NELERDİR? Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman asılır?

Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir sorusu gündemde yer alıyor. Hıdırellez'in ne olduğu ve bu günde nelerin yapıldığı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılmaktadır. Peki, Hıdırellez’de gül ağacında nasıl dilek dilenir, su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dilek duası ve konuyla ilgili detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanıyor.

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır. Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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