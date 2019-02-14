HABER

Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerler araştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerlerle ilgili inceleme yapıldı.Akçaabat Kaymakamı Dr.

Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerler araştırıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerlerle ilgili inceleme yapıldı.
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı uzmanı Murat Karaca, Avusturya İnput Firması’nın temsilcisi Hannes Triebnik ve Akçaabat Belediyesi teknik elemanlarının katılımı ile Hıdırnebi Yaylası’na teknik gezi düzenlendi. Gezide Hıdırnebi Yaylası civarında, Karadağ Yaylası’nın doruk noktasına kadar çıkılarak, kayak yapmaya uygun yerler araştırıldı. İncelemelerde, uzun süre karlı kalabilecek, arazi eğimi uygun, yeterli büyüklükte yerler üzerinde duruldu. Belirtilen özellikler açısından Düzlük Mevkii olarak bilinen bölgenin yakınında uygun bir alan tespit edilirken, burada çocuklar ve amatörler için bir kayak merkezi oluşturulabileceği belirlendi. Hıdırnebi Yaylası Turizm Planlaması kapsamında bu alanın değerlendirilebileceği kaydedildi.

Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerler araştırıldı

Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerler araştırıldı

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandıDemiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı
Yıkım riski olan binada oturmaya devam ediyorlarYıkım riski olan binada oturmaya devam ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı

Tam 9 asırlık! Gerçek işaretler incelenince ortaya çıktı

MSB açıkladı: 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka birimde görevlendirildi

MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.