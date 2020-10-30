Hidrojen depolamak için yeni yöntem bulundu

Enerji krizini çözmesi beklenen yeni hidrojen depolama yöntemi, yeni bir Dünya bile yaratabilir. Son yüzyılı düşündüğümüzde enerji problemlerini çözmek için çok fazla çözüm ortaya atıldı. Bunlardan bazıları ekosisteme çok fazla zarar verirken kimileri de olumlu katkılarda bulundu.
Özellikle de yenilenebilir kaynaklar, bugünlerde en gözde enerji kaynakları içerisinde yer alıyor. Ancak hidrojen, onların bu popülerliğine önemli bir alternatif olabilir. Rusya’daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalara bakılırsa, kısa bir süre içerisinde yeni favorimiz gelebilir.
Hidrojen atomunun numarası 1 olduğundan dolayı yıldızlar tarafından bile yakıt olarak kullanılıyor. Bu nedenle Hidrojen ile birlikte korkunç bir güce sahip enerji açığa çıktığını da söyleyebiliriz. İşin herkesi ilgilendiren tarafı da burada zaten.
Tükenmez bir enerji kaynağı olduğu söylenen hidrojen, neredeyse her alanda kullanıma sahip. Endüstriden ev ve araç yakıtlarına kadar bütün alanlarda bu atomu kullanmak mümkün. Buraya kadar her şey olumlu gibi görünse bile ortada büyük bir sorun var. Hidrojenin gaz olarak saklanması büyük tehlikelere yol açabiliyor.
Rus bilim insanları hidrojeni katı değil de gaz halde saklamayı amaçlıyor. Süper ince metal filmler ile oluşturulan depolama birimleri bu iş için son derece uygun. Çok işlevli elektrofiziksel cihaz sayesinde burada saklanan hidrojen hiçbir problem yaratmıyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, muhtemelen bizleri fosil yakıt mecburiyetinden kurtaracak. Sizce alternatif enerji kaynaklarından hangisi kullanılmalı?