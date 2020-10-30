Hidrojen depolamak için yeni yöntem bulundu

Enerji krizini çözmesi beklenen yeni hidrojen depolama yöntemi, yeni bir Dünya bile yaratabilir. Son yüzyılı düşündüğümüzde enerji problemlerini çözmek için çok fazla çözüm ortaya atıldı. Bunlardan bazıları ekosisteme çok fazla zarar verirken kimileri de olumlu katkılarda bulundu.

Özellikle de yenilenebilir kaynaklar, bugünlerde en gözde enerji kaynakları içerisinde yer alıyor. Ancak hidrojen, onların bu popülerliğine önemli bir alternatif olabilir. Rusya’daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalara bakılırsa, kısa bir süre içerisinde yeni favorimiz gelebilir.

Hidrojen atomunun numarası 1 olduğundan dolayı yıldızlar tarafından bile yakıt olarak kullanılıyor. Bu nedenle Hidrojen ile birlikte korkunç bir güce sahip enerji açığa çıktığını da söyleyebiliriz. İşin herkesi ilgilendiren tarafı da burada zaten.

HİDROJEN İÇİN BÜYÜK BİR SORUN VAR

Tükenmez bir enerji kaynağı olduğu söylenen hidrojen, neredeyse her alanda kullanıma sahip. Endüstriden ev ve araç yakıtlarına kadar bütün alanlarda bu atomu kullanmak mümkün. Buraya kadar her şey olumlu gibi görünse bile ortada büyük bir sorun var. Hidrojenin gaz olarak saklanması büyük tehlikelere yol açabiliyor.