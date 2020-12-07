Hidrosefali (beyinde su toplaması) nedir?

'Hidrosefali nedir?' sorusuna çeşitli cevaplar vermek mümkündür. Beyin içerisinde beyni ve omuriliği besleyen sıvılar mevcuttur. Bu sıvının fazla üretilmesi veya az emilmesi su şişkinliğine sebep olur. Beyinde biriken su şişkinliğine hidrosefali denir. Bu hastalık beyin omurilik sıvısının artması ile oluşan bir hastalıktır. Hidrosefali Belirtileri Nelerdir? Beyin ve omurilik sıvısının artması ile ortaya çıkan Hidrosefali hastalığı son derece hassas ve sürekli kontrol gerektiren bir rahatsızlıktır. Her yaş grubunda farklı belirtiler gösterir. Ancak kesin bir tanı konulması için nöral dokunun incelenmesi gerekir. Örneğin bebeklerde hidrosefali belirtisi; Bebeğin baş çevresinde artış

Kafa derisinin incelmesi

Nöbet geçirme

Kusma

Beslenme bozukluğu

Bebeğin bıngıldağında şişlik

Bebekte az uyuma

Tiz ve yüksek sesle ağlama

Fiziksel ve motor gelişimin yavaşlaması gibi belirtiler baş gösterir. Çocuklarda hidrosefali belirtileri ise; Kafa içi basıncın artması ile oluşan baş ağrısı

Gözlerin yukarıya doğru bakamaması

Çift görme

Baş çevresinin büyümesi

Kusma

Görme bozukluğu

Yürüme ve denge kurma bozukluğu

Ateş

İletişim bozukluğu

Zihinsel algılamada zorluk olarak çeşitli sorunlar çıkabilir. Yetişkinlerde ise farklı belirtiler göstermektedir. Bunları; Kişilik bozuklukları

Unutkanlık

İdrar kaçırma

Baş ağrısı

Görme ve denge bozukluğu olarak sıralamak mümkündür. Yaşlılarda ise genellikle; Yürüme bozukluğu

İdrar kaçırma

Denge bozukluğu

Bunama gibi hidrosefali belirtileri gösterir. Hidrosefali Hastalığının Nedenleri? Hidrosefali hastalığının nedenleri yaş gruplarına göre çeşitlilik gösterir. Büyük çoğunluğu doğumsal faktörlerden kaynaklanır. Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, erken doğum, beyin içi kanamalar, doğum yaralanmaları bunların en temel etkenleri arasındadır. Çocuklarda ve yetişkinlerde beyin enfeksiyonları, beyin kanamaları, beyin tümörleri, ve kafa travmaları en büyük en büyük nedenlerdir. Yaşlılarda ise beyin omurilik sıvısının emiliminin azalması sonrasında beyin odacıklarının genişlemesi en büyük etkendir. Erişkin hidrosefali genellikle 60 yaşından sonra görülür.

Hidrosefali Hangi Yaşlarda Görülür? Hidrosefali nadir görülen bir durumdur. Genellikle doğuştan gelir ama ileri yaşlarda da oluşabilir. Çoğunlukla çocuklarda ve yaşlılarda hidrosefali belirti gösterir. Doğuştan gelebileceği gibi hamilelik esnasında da oluşabilir. Bebeklerin beyin gelişimi anne karnında başlar ve doğum sonrasında devam eder. Bebeklerde hidrosefaliyi fark etmenin en etkili yöntemi anne karnından itibaren bebeğin baş çevresinin ölçülmesidir. Her hastalıkla olduğu gibi hidrosefalinin de erken teşhisi, hastalığın tedavisi için hayati önem taşır. Unutulmamalıdır ki her yaş aralığında hidrosefali görülür ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hidrosefali Nasıl Tedavi Edilir? Hidrosefali hastalığı için ilaç tedavisi mümkün değildir. Hastalığın tedavisi ancak cerrahi işlemler ile gerçekleştirilir. Hidrosefali tedavisi için çeşitli ameliyat işlemleri mevcuttur. Oluşan kisti çıkarmak veya tıkanıklığı açmaya yönelik ameliyatlar yapılabilir. Bu ameliyatlar kişinin durumuna göre belirlenir. En etkin tedavi şant yöntemidir. Şant tedavisi beyin omurilik sıvısını karın boşluğuna transfer etme olarak tanımlanır. Bu işlem cilt altına yerleştirilen ince bir tüp ile yapılmaktadır. Diğer tedavi yöntemi endoskopik yöntemdir. Bu yöntem omurilik sıvısının dolaşım kanallarındaki tıkanıklığın açılması ya da beyinde yeni kanal açılması olarak tanımlanır. Bu yöntem şant tedavisine göre tercih edilebilir durumdadır. Çünkü şant etkili bir tedavi olmasına karşın birçok riski de içerisinde barındırır. Hasta ömür boyu şanta bağlı kalabileceği gibi şantta tıkanma ve enfeksiyon gibi problemler de ortaya çıkabilir. Endoskopik yöntemin daha çok tercih edilmesinin diğer sebebi de beyinde değişiklik oluşturmaması ve beynin normal akışını sağlamasıdır. Bu yöntemi daha önce şant tedavisi gören insanlarda da uygulayabilir.