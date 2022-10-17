Hijyen belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? E-devlet hijyen belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Hijyen sertifikasının alınabilmesi için Bakanlık tarafından verilen eğitime katılım göstermek gerekir. Hijyen eğitimi, yönetmeliğe göre zorunlu bir durumdur. Hijyen eğitimi yönetmeliği 2013 yılında yürürlüğe giren bir yönetmeliktir. Söz konusu belge, bu süre zarfında daha sağlıklı ortamlarda faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamıştır.

Hijyen Belgesi Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından bazı sektörlerdeki iş yerleri için alınması zorunlu kılınan hijyen belgesi, hem çalışanlar hem de müşterilere hijyenik bir ortam sunar. Hijyen belgesi, insanların sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyen ortamlarda alınması gereken tedbirlerin uygulamalı bir şekilde gösterildiği eğitimin sonunda verilen bir belgedir. Hijyen belgesi alımının zorunlu olmasının en büyük sebebi ve en önemli amacı, bireyleri hijyen konusunda bilinçlendirmektir. Ayrıca çalışanların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda çalışmasına imkan tanıyan bu belge, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de gereklidir.

Hem çalışan hem de müşteriler için sağlık her zaman çok önemlidir. Sağlığın korunabilmesi için çalışılan ortamların ve okul, otel gibi insanların bulunduğu ortamların düzenli olarak temizliklerinin yapılması gerekir. Bunun için ise profesyonel bir eğitim şarttır.

Hijyen Belgesi Nereden Alınır?

Hijyen belgesi MEB onaylı olan kurumlardan alınabilir. Gıda sektöründen konaklama sektörüne kadar birçok sektörde hijyen belgesi, personel alımında iş yerlerinin aradığı kriterler arasında bulunur. Hijyen belgesi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlar dışında özel kurs merkezlerinden de belirli bir ücret karşılığında alınabilir. Kişiler, verilen belirli eğitimler sonunda bir sınava tabi tutulurlar ve sınavı başarılı bir şekilde tamamlayanlara hijyen belgesi verilir.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?

Hijyen belgesi alabilmek için başvurulan çeşitli kurumlar bulunur. Hemen her hafta yeni dönem başvurusu alan kurumlar sayesinde herhangi bir zaman diliminde hijyen eğitimine katılmak mümkündür. Hijyen eğitimi sonrasında hijyen sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ismiyle faaliyet veren eğitim kurumları tarafından verilir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan bu kurumlar ülkemizin her yerinde faaliyet gösterir. Hijyen sertifikası Halk Eğitim Merkezlerinden de alınabilir. Halk Eğitim Merkezine başvuru yapıldıktan sonra eğitime katılarak hijyen belgesi alınabilir. Minimum 8 saat sürecek bir eğitim sonrası hijyen belgesi alınır.

E-devlet Hijyen Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hijyen belgesi e-devlet üzerinden kolay bir şekilde görüntülenir. Bunun için E-devlet hijyen belgesi sorgulama linki ile sorgulama yapmak mümkündür.

Hijyen belgesi fiyatı yönetmelikte net bir rakam ile belirtilmemiştir. Hijyen belgesi fiyatı eğitim alınan kurumun yer aldığı şehre ve yoğunluğa göre değişiklik gösterir. Yönetmelik eğitime katılacak olanların eğitim için yapılan masrafları karşılayacağı ve eğitim sürecinde uygulama yapılması gerekiyorsa ihtiyaç duyulan şahsi malzemeleri kursiyerlerin karşılaması gerektiğini belirtir. Yani hijyen sertifikası için başvuru yaparken belli bir miktar para ödenmesi gerekir.



