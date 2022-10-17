HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Hijyen belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? E-devlet hijyen belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Hijyen belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? E-devlet hijyen belgesi sorgulama nasıl yapılır?

17.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hijyen belgesi, özellikle gıda sektörü açısında büyük bir önem taşıyan belgelerden biridir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla verilen eğitimler sonunda alınabilen hijyen belgesi, insanların sağlığına zararlı olması muhtemel ortamlarda alınması gereken tedbirlerin uygulamalı bir şekilde gösterildiği eğitim sonrası verilen belgedir. Hijyen belgesi nedir? Hijyen belgesi nereden ve nasıl alınır?

Hijyen belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? E-devlet hijyen belgesi sorgulama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Hijyen Belgesi Nedir?
  • Hijyen Belgesi Nereden Alınır?
  • Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?
  • E-devlet Hijyen Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hijyen sertifikasının alınabilmesi için Bakanlık tarafından verilen eğitime katılım göstermek gerekir. Hijyen eğitimi, yönetmeliğe göre zorunlu bir durumdur. Hijyen eğitimi yönetmeliği 2013 yılında yürürlüğe giren bir yönetmeliktir. Söz konusu belge, bu süre zarfında daha sağlıklı ortamlarda faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamıştır.

Hijyen Belgesi Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından bazı sektörlerdeki iş yerleri için alınması zorunlu kılınan hijyen belgesi, hem çalışanlar hem de müşterilere hijyenik bir ortam sunar. Hijyen belgesi, insanların sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyen ortamlarda alınması gereken tedbirlerin uygulamalı bir şekilde gösterildiği eğitimin sonunda verilen bir belgedir. Hijyen belgesi alımının zorunlu olmasının en büyük sebebi ve en önemli amacı, bireyleri hijyen konusunda bilinçlendirmektir. Ayrıca çalışanların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda çalışmasına imkan tanıyan bu belge, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de gereklidir.

Hem çalışan hem de müşteriler için sağlık her zaman çok önemlidir. Sağlığın korunabilmesi için çalışılan ortamların ve okul, otel gibi insanların bulunduğu ortamların düzenli olarak temizliklerinin yapılması gerekir. Bunun için ise profesyonel bir eğitim şarttır.

Hijyen Belgesi Nereden Alınır?

Hijyen belgesi MEB onaylı olan kurumlardan alınabilir. Gıda sektöründen konaklama sektörüne kadar birçok sektörde hijyen belgesi, personel alımında iş yerlerinin aradığı kriterler arasında bulunur. Hijyen belgesi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlar dışında özel kurs merkezlerinden de belirli bir ücret karşılığında alınabilir. Kişiler, verilen belirli eğitimler sonunda bir sınava tabi tutulurlar ve sınavı başarılı bir şekilde tamamlayanlara hijyen belgesi verilir.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?

Hijyen belgesi alabilmek için başvurulan çeşitli kurumlar bulunur. Hemen her hafta yeni dönem başvurusu alan kurumlar sayesinde herhangi bir zaman diliminde hijyen eğitimine katılmak mümkündür. Hijyen eğitimi sonrasında hijyen sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ismiyle faaliyet veren eğitim kurumları tarafından verilir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan bu kurumlar ülkemizin her yerinde faaliyet gösterir. Hijyen sertifikası Halk Eğitim Merkezlerinden de alınabilir. Halk Eğitim Merkezine başvuru yapıldıktan sonra eğitime katılarak hijyen belgesi alınabilir. Minimum 8 saat sürecek bir eğitim sonrası hijyen belgesi alınır.

E-devlet Hijyen Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hijyen belgesi e-devlet üzerinden kolay bir şekilde görüntülenir. Bunun için E-devlet hijyen belgesi sorgulama linki ile sorgulama yapmak mümkündür.

Hijyen belgesi fiyatı yönetmelikte net bir rakam ile belirtilmemiştir. Hijyen belgesi fiyatı eğitim alınan kurumun yer aldığı şehre ve yoğunluğa göre değişiklik gösterir. Yönetmelik eğitime katılacak olanların eğitim için yapılan masrafları karşılayacağı ve eğitim sürecinde uygulama yapılması gerekiyorsa ihtiyaç duyulan şahsi malzemeleri kursiyerlerin karşılaması gerektiğini belirtir. Yani hijyen sertifikası için başvuru yaparken belli bir miktar para ödenmesi gerekir.

Hijyen belgesi ne işe yarar? Hijyen belgesi neden alınır?Hijyen belgesi ne işe yarar? Hijyen belgesi neden alınır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdüİstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü
Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal ettiAraç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti
Anahtar Kelimeler:
hijyen belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Erdoğan açıklayacak! 'Türkiye'nin kara lekesi' Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Erdoğan açıklayacak! 'Türkiye'nin kara lekesi' Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.