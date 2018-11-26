Hikayesi 'Ayla'ya benzeyen Kore gazisi Mehmet Karamustafaoğlu hayatını kaybetti

Karamustafaoğlu için merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Meydan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karamustafaoğlu'nun yakınları, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Karamustafaoğlu'nun naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hisarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Karamustafaoğlu, Kore Savaşı sırasında 10 ay boyunca bakımını üstlendiği ve Ayça ismini verdiği Koreli kızı uzun süre aramış ancak bulamamıştı.

Kaynak: AA

