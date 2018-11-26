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Hikayesi 'Ayla'ya benzeyen Kore gazisi Mehmet Karamustafaoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

Hikayesi "Ayla" filmiyle beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile büyük benzerlik gösteren Kayserili Kore Gazisi Astsubay Mehmet Karamustafaoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Hikayesi 'Ayla'ya benzeyen Kore gazisi Mehmet Karamustafaoğlu hayatını kaybetti

Karamustafaoğlu için merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Meydan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karamustafaoğlu'nun yakınları, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Karamustafaoğlu'nun naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hisarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Karamustafaoğlu, Kore Savaşı sırasında 10 ay boyunca bakımını üstlendiği ve Ayça ismini verdiği Koreli kızı uzun süre aramış ancak bulamamıştı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ayla ayça Kore gazisi Mehmet Karamustafaoğlu

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