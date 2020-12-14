Hilal taktiği nedir? Hilal taktiği nasıl uygulanır? Turan taktiği nasıl yapılır?

Günlük hayatımızda, oynadığımız strateji oyunlarında ya da Türk tarihi yazılı metinlerde adını sıklıkla duyduğumuz hilal taktiği çeşitli savaş birlikleri ile uygulanmaktaydı. Mantığıyla sizleri çok şaşırtacak olan, hilal taktiği nedir? Hilal taktiği nasıl olur? Gelin birlikte bakalım.

Hilal taktiği nedir?

Büyük çoğunlu ok atan süvarilerden oluşan Türk savaş birlikleri, atın hızını da kullanarak savaşlarda büyük bir üstünlük sağlamaktaydı. Turan taktiğini uygulamak amacıyla savunma değil hücum üzerine eğitim alan Türk savaş birlikleri, turan taktiği ile onlarca savaş kazanmıştır. Hilal taktiği adını ayın hilal şeklinden almaktadır. Daha doğrusu Türk savaş birliklerinin yerlerine yerleştirilmesi sonucu kuş bakışı görüntüsü bir hilal şeklini andırdığından bu taktiğe hilal taktiği adı verilmiştir. Bu taktik savaşlarda düşman cephelerine korku ve şaşkınlık yaşatmıştır.

Hilal taktiği nasıl uygulanır?

Taktiğin asıl amacı düşmanla savaşırken şüphe çekmeden etrafını sararak, pusu kurmaya dayalı bir yöntem izlemektir. Savaşın yapılacağı yer bu taktiğin uygulanabilmesi için oldukça önem arz etmektedir. Genellikle iki tarafında eşit ve uygun yükseklikte tepe bulunan ovalarda hilal taktiği uygulanmaktaydı. Hilal turan taktiği, geri çekilme ve pusu olmak üzere iki farklı aşamadan oluşuyordu. İlk olarak hücuma geçen Türk saldırı birlikleri daha sonra geri çekiliyordu. Onlar geri çekilirken Türk saldırı birlikleri ovanın iki yanında bulunan tepelerden harekete geçerek, düşman görmeden onların etrafını sarıyordu. Böylece dört bir yanından çevrilen düşmanı alt etmek daha kolay oluyordu. Savaş alanı dışından devam eden atlı birlikler kimi zaman da yolda pusular kurmaktaydı. Etrafının sarıldığını gören düşman birlikleri için geriye iki seçenek kalıyordu: Ölmek ya da teslim olmak.