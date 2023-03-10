Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa ile Eşsiz Bir Tatil Sizi Bekliyor!

Ege’nin muhteşem doğasıyla çevrili bir alanda konforla konaklama fırsatı sunan

Huzurlu bir doğada güzel bir tatil deneyimine ne dersiniz? Yemyeşil doğanın ve masmavi suların tadını çıkarırken tatil keyfini tesiste sunulan ayrıcalıklarla zirveye çıkarabilirsiniz. Özellikle yaz ve balayı tatilleri için en çok tercih dilen rotalardan biri olan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’nın nehir manzaralı odalarında konforla konaklayabilirsiniz.

ÖZEL LEZZETLERLE DOLU BİR TATİL

Sadece muhteşem doğa ve denizle sınırlı kalmayan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’da, Türk ve dünya mutfaklarının özel lezzetlerini tadabilirsiniz. Modern ve şık tasarımlı restoranlarda sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirmek ve damak çatlatan lezzetleri harika sunumlar eşliğinde deneyimlemek isterseniz, tatilinizi şimdiden planlayabilirsiniz.

ARADIĞINIZ TATİL KEYFİ DALAMAN'DA!

Tatilde en çok hangisinden keyif alırsınız? Aquaparklı havuzlarda eğlenmek mi yoksa SPA merkezinde güzel bir masajla yenilenmek mi? Farklı tatil tarzlarına uygun konseptler sunan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’da, Ege Denizi’nin tadını doyasıya çıkarmak isterseniz birçok su sporu aktivitesine katılabilirsiniz. Tesis; fitness merkezi, tenis ve animasyon imkanlarıyla da keyif dolu bir tatil deneyimi vadediyor.

ÇOCUKLAR İÇİNDE HARİKA BİR DENEYİM OLACAK

Ailece unutulmaz bir tatil deneyimi sunan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’da, çocuklar için özel olarak hazırlanan birçok aktivite ve eğlence alanı mevcut. Farklı yaş gruplarına hitap eden aquaparklı havuzlar, oyun odaları ve çocuk kulübü etkinlikleri minik misafirlerin tatil eğlencesini ikiye katlıyor.

Dalaman’ın eşsiz manzarasında unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’ya davetlisiniz. ETS’nin erken rezervasyon fırsatları ile avantaj dolu bir tatil planlamak için yerinizi erkenden ayırtın!





