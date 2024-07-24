CHP'nin Akçakoca yönetimi karıştı! Kayyum kararına sert tepki gösterdiler

CHP Düzce İl Başkanlığı'nın aldığı karar tepkilere yol açtı. Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz’u görevden alan CHP il Başkanlığı, Nurol Badanoz’u kayyum ilçe başkanı olarak atadı.

KARAR AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada "Görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmuşlardır. Belediye Meclis Toplantısı öncesi grup kararı olmasına rağmen Belediye Meclis üyemiz Kenan Akın'ın çekimser oy kullanacağından bilgileri olduğu halde gerekli müdahale yapmamaları partimizi ve Akçakoca Belediye Başkanımızı küçük düşürmüştür. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinden yapılan gizli oylamada Akçakoca İlçe Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

Partililer karara tepki göstererek "Tuğrul Başkan olmadan bu seçimi kazanamazdık" dediler. Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda CHP'nin böyle tutum takınması durumunda Türkiye'deki gelecek genel seçimlerin kazanılamayacağı ifade edildi.

GÖREVDEN ALINAN ABANOZ'DAN AÇIKLAMA

Görevden alınan Abanoz ise "İçi boş olan dik duran buğday başaklarıyla görev yapmanın acziyetini yaşıyorum." dedi.