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Himalayalar'da düşen çığda kaybolmuştu! O askerin ceset kalıntılar 38 yıl sonra bulundu

16.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Himalayalar'da devriye gezdiği sırada düşen çığda kaybolan asker Chandrashekhar Harbola ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siachen Buzulu bölgesinde yaşanan olaydan 38 yıl sonra, kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu.

Himalayalar'da düşen çığda kaybolmuştu! O askerin ceset kalıntılar 38 yıl sonra bulundu

Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu bildirdi.

Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi.

Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğini aktardı.

Hindistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan himalayalar
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