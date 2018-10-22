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Hindistan cevizi yağını unutun! Yeni bakım reçeteniz kaktüs yağı olacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

Son zamanların yeni güzellik trendlerine bir yenisi daha eklendi. Hindistan cevizi yağı, hint yağı, argan yağı, aloe vera jeli derken şimdi de kaktüs yağı yeni güzellik rutinlerimiz arasında yer almaya başladı.

Hindistan cevizi yağını unutun! Yeni bakım reçeteniz kaktüs yağı olacak

Yıllardır evimizin bir köşesinde yer alan bu dikenli bitkiler, artık yeni bakım ürünlerimiz arasında yer alıyor. Dikenli armut kaktüsünden elde edilen dikenli armut yağı, canlandırıcı, onarıcı ve koruyucu bir etkiye sahip olduğu için tercih ediliyor.

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Argan yağından çok daha fazla Vitamin E ve C vitamini içeren dikenli kaktüs, cildi yumuşatıyor, erken yaşlanmayı ve ciltte oluşabilecek hasarları önlüyor.

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Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle akne eğilimli ciltler için de mükemmel olan kaktüs yağı ayrıca saçların dökülmesini önlüyor, kaybedilen parlaklığı tekrar kazandırıyor.

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kaktüs yağı dikenli armut kaktüsü

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