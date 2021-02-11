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Hindistan'da haftada 4 gün mesai seçeneği geliyor

11.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Hindistan'da haftada 4 gün mesai seçeneği geliyor

1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da yeni çalışma yasası hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Haftalık çalışma saati değişmezken gün sayısında esneklik sağlanması gündemde.

Çiftçilerin tarım sektörünü liberalleştiren yasayı aylardır protesto ettiği Hindistan'da yeni çalışma yasası kapsamında çalışma günü sayısında esneklik yapılması planlanıyor.

Hazırlıklarında sona gelinen yeni yasa, iş verenlere haftada 5-6 yerine 4 gün mesai seçeneği sunma imkanı verecek. Ancak 4 günlük mesai, işçilerin günde 8 saat yerine 12 saat çalışma zorunluluğunu da beraberinde getirecek. Haftada 48 saat mesai sınırı ise korunacak.

Yerel basının aktardığına göre basın toplantısı düzenleyen Çalışma Bakanlığı yetkilisi Apurva Çandra, birçok işvereninin haftada 4 gün mesai seçeneğiyle ilgilendiğini söyledi. Çandra'nın verdiği bilgilere göre 4 gün mesaiyi seçen işyerlerindeki çalışanlar 3 gün üst üste izin yapabilecek.

Yeni çalışma yasası kapsamında işçilere ücretsiz check-up imkanı sunulması da planlanıyor.

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