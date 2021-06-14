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  4. Hindistan’da inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi linç edildi

Hindistan’da inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi linç edildi

14.06.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde inek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Hindistan’da inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi linç edildi

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, Rajasthan’ın Chittorgarh kentinin Bebu kasabasında kalabalık bir grup, inek taşınan bir aracın önünü kesti.

Babu Lal Bhil ve Pintu adlı iki kişi zorla araçtan indirilerek inek kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla grup tarafından darbedildi.
Saldırıda Babu hayatını kaybetti, Pintu hastanede tedavi altına alındı.

Hint polisi, inek taşıyan kişileri darbettikten sonra üzerlerinde bulunan evrak ve cep telefonlarını alarak kaçan saldırganlardan bazılarının gözaltına alındığını bildirdi.

AA

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