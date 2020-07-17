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Hindistan’da korkunç olay: 8 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Şiddetli yağışların etkisi altında kalan Hindistan'daki Mumbai şehri korkunç bir olayla sarsıldı. Kentte şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bina çöktü. Binanın içinde bulunanlardan 8'i hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan diğer kişileri kurtarmak için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.

Hindistan’ın batısındaki Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bina çöktü. Binaların çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede bu sabah 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Dün çöken binanın enkazından 2 günde toplamda 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, arama kurtarma ekipleri, emniyet güçleri ve çevre sakinlerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ekipler, enkaz altında hala birilerinin olabileceğini belirtiyor. Ayrıca yetkililer Mint Road in Fort’da çöken binanın daha önce tehlikeli bina olarak ilan edildiğini belirtti.

Şiddetli yağmurların süreceğinin belirtildiği Mumbai’de elektrik ve su kesintileri, su baskınları, yol çökmeleri ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar sürdürülüyor. (İHA)

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