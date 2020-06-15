Hindistan'da tren vagonlarını hastanelere dönüşüyor

BBC’de yer alan habere göre, dünyada koronavirüs (Covid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü dördüncü ülke olan Hindistan’da hastanelerde büyük bir doluluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Amit Shah, kentte Covid-19 testlerinin artırılması ve huzurevlerinin yeniden yapılandırılması gibi salgına dair bir dizi acil durum önlemi açıkladı.

Bu kapsamda, 17 milyon nüfuslu Delhi kentinde hızla artan vakalar nedeniyle 500 tren vagonunun 8 bin yataklı bir hastaneye dönüştürüleceği bildirildi.

DÜNYADA VAKA SAYISI BAKIMDAN DÖRDÜNCÜ

Ülkede günlük vaka sayısı şu anda 12 bin düzeyinde seyrediyor. Hindistan’da son verilere göre 333 bin 255 onaylanmış vaka bulunuyor ve dünyada ABD, Brezilya ve Rusya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Covid-19 nedeniyle 5 bin 524 ölümün gerçekleştiği ülkede, The Hindustan Times’ın bildirdiğine göre Delhi şehri Maharashtra ve Tamil Nadu’nın ardından salgının en kötü vurduğu üçüncü şehir konumunda. Delhi’de özel ve devlet hastanelerinde 9 bin 698 corona virüs hastası bulunuyor.

Geçen ay Hindistan hükümeti, 25 Mart’ta ülke genelinde uygulanmaya başlanan karantinanın kademeli olarak sonlandırılacağını açıkladı. Bu kapsamda uçak ve kara yolu trafiğinde bazı kısıtlamalar kaldırıldı, birçok iş yeri tekrar açıldı. Ancak, ülkede yoğun nüfusun tekrar sokağa çıkması vakalarda belirgin bir artışa neden oldu.



