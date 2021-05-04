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Hindistan'daki görüntüler dünyayı dehşete düşürdü!

04.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük can kaybının 4 bine yaklaştığı ve sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, ardı ardına dünyayı şoka uğratan olaylar yaşanıyor. Bir sağlık görevlisinin güvenlik kameraları tarafından yakalanan görüntüsü önce ülke basınında ardından da tüm dünyada manşet oldu.

Hindistan'daki görüntüler dünyayı dehşete düşürdü!

Salgının merkez üssü haline gelen ülkede tablo gittikçe ağırlaşıyor. Vakaların 20 milyonu aştığı ülkede, tam anlamıyla can pazarı yaşanıyor.

Son 24 saatte 3 bin 449 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 222 bini aştı. Ayrıca 357 binden fazla yeni koronavirüs vakası görüldü.

Öte yandan Hindistan'da bir sağlık görevlisinin bir Kovid-19 hastasını hastaneye taşırken, ölümle sonuçlanacak bir kalp krizi geçirerek kendinden geçtiği anlar dünyayı şoka soktu.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞOKA UĞRATTI

Ülkenin dört bir yanındaki sağlık çalışanları, ikinci hastalık ve ölüm dalgasının ortasında sınırlarını zorluyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, Gujarat eyaletindeki Surendranagar'daki CJ Hastanesi'nin önünde yere düşen hastane çalışanı Mahavir Sinj Jhala'yı gösteriyor.

37 yaşındaki Jhala, hastane personeli hastayı ambulanstan çıkarmaya hazırlanırken not defterine bir şeyler yazarken görülüyor. Daha sonra aniden yere yığılıyor ve ambulans görevlileri hızla yardımına koşmaya başlıyor.

Jhala, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cesedi daha sonra otopsi için Gandhi Hastanesi'ne götürüldü.

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Hindistan

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