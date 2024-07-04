Hindistan'daki 'ölüm ayin'inde ölü sayısı arttı: 123 kişi!

2 Temmuz'da Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham meydana gelmişti. Yetkililerin aktardığı son verilere göre, 2 yaralının yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 123'e yükseldi.

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak yaptığı açıklamada, 23 yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ifade etti. Pathak, izdihamınn ardından başlatılan soruşturmada ayini yöneten Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin adının anılmaması üzerine gelen eleştirilere, "Önce konuyla ilgili rapor gelsin. Ne kadar iyi bağlantıları olursa olsun kimse bağışlanmayacak." yanıtını bulundu..

AYİNİ YÖNETEN HİNT GURUNUN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yaşanan ağır hadisenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen henüz gözaltına alınmazken, ayini yöneten Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin ise nerede olduğu halen bilinmiyor. Ancak, Hari'nin avukatı A.P. Singh, müvekkilinin soruşturma için hem polisle hem de eyalet yönetimiyle işbirliği yapacağını söyledi.

KÖTÜ PLANLAMA... AŞIRI KALABALIK... İZDİHAM

Toplu dua etkinliği "satsang"da gerçekleşen izdihamın ardından soruşturma başlamasıyla, izdihama neyin neden olduğunu ve nasıl olduğuna dair inceleme başlatıldı.

İncelemeler sonucu elde edilen ilk verilere göre, olayın meydana gelmesinde, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması, aşırı kalabalık ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu düşünülüyor.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği yöneten Hint guru Hari'ye dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın, olayın yaşanmasında etkili olduğunu ifade etmişti. Adityanath, meydana gelen hadise sonucunda binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, kimilerinin çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini belirtmişti.





