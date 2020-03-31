HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan’daki polis memuru evde durmayanları korkutmak için koronavirüs maskesi taktı

Hindistan’daki polis memuru evde durmayanları korkutmak için koronavirüs maskesi taktı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Hindistan’daki bir polis memuru, koronavirüs salgınını önlemek için farklı bir yol seçti. Chennai şehrinin sokaklarında devriye gezen polis memuru Rajesh Babu, koronavirüsüne benzeyen bir kask taktığı için sosyal medyada viral oldu.

Hindistan’daki polis memuru evde durmayanları korkutmak için koronavirüs maskesi taktı

bir milyarı geçen nüfusu olan Hindistan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 günlük karantina altında. Bu yüzden polis memuru Rajesh, insanlara evde kalmanın önemini anlatmak için olağandışı bir yol seçti. Gowtham adında yerel bir sanatçıyla birlikte kağıttan koronavirüse benzeyen bir kask tasarladı.

indian-policeman-wears-coronavirus-helmet-warn-people-stay-home-3-5e81b513d6021__700

Rajesh Babu, Asian News International’a verdiği röportajında “ Biz bütün adımları atmamıza rağmen insanlar hala dışarı çıkıyorlar. Bu koronavirüse benzeyen kaskı takmam da insanların polisin ciddiyetini anlamaları için attığımız adımlardan biridir. Bu kaskı taktığım zaman insanların aklına koronavirüsü geliyor. Özellikle kaskı gören çocuklar eve gitmek istiyorlar.”

indian-policeman-wears-coronavirus-helmet-warn-people-stay-home-2-5e81b5119c05e__700

Polis memuru “Sokaktaki insanlarla konuşuyorduk, aralarında koronavirüsünün ciddiyetinin farkında olanların sayısı gerçekten çok az. Bu yüzden farklı bir yol denemeye karar verdik.” diyor.

Hindistan’da koronavirüs vaka sayısı 1000’i aşmış durumda.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadıÇin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadı
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan hindistan sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadı

Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadı

Koronavirüs salgınında son durum! Ülkelerdeki ölü ve vaka sayısı hızla artıyor

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması: Önümüzde zorlu 30 gün var

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Önümüzde zorlu 30 gün var

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 nedeniyle halktan evde kalmaları istendi

Washington DC'de halka evde kalın talimatı

Lavrov ve Pompeo koronavirüs salgınını görüştü

Lavrov ve Pompeo koronavirüs salgınını görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.