Hindistan’daki polis memuru evde durmayanları korkutmak için koronavirüs maskesi taktı

bir milyarı geçen nüfusu olan Hindistan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 günlük karantina altında. Bu yüzden polis memuru Rajesh, insanlara evde kalmanın önemini anlatmak için olağandışı bir yol seçti. Gowtham adında yerel bir sanatçıyla birlikte kağıttan koronavirüse benzeyen bir kask tasarladı.

Rajesh Babu, Asian News International’a verdiği röportajında “ Biz bütün adımları atmamıza rağmen insanlar hala dışarı çıkıyorlar. Bu koronavirüse benzeyen kaskı takmam da insanların polisin ciddiyetini anlamaları için attığımız adımlardan biridir. Bu kaskı taktığım zaman insanların aklına koronavirüsü geliyor. Özellikle kaskı gören çocuklar eve gitmek istiyorlar.”

Polis memuru “Sokaktaki insanlarla konuşuyorduk, aralarında koronavirüsünün ciddiyetinin farkında olanların sayısı gerçekten çok az. Bu yüzden farklı bir yol denemeye karar verdik.” diyor.

Hindistan’da koronavirüs vaka sayısı 1000’i aşmış durumda.



