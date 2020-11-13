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  4. Hindistan Keşmir’de yerleşim yerlerine saldırdı: 3 sivil hayatını kaybetti

Hindistan Keşmir’de yerleşim yerlerine saldırdı: 3 sivil hayatını kaybetti

13.11.2020 16:00 | Son Güncelleme:
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Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) Hindistan kuvvetlerinin roketli saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.Hindistan’a ait birlikler Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) yer alan yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) Hindistan kuvvetlerinin roketli saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.
Hindistan’a ait birlikler Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) yer alan yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) yapılan açıklamada, yaşanan olayın ateşkes ihlali olarak nitelendirildiği ve Pakistan birliklerinin Hindistan’a ait hedefleri vurarak karşılık verdiği bildirildi. Hindistan’ın evleri vurduğu an kameralara saniye saniye yansıdı.

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