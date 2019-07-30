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Hindistan Rusya’dan bin adet hava füzesi satın aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

Rusya’nın resmi haber ajansı Rusya’nın Hindistan ile bin adet havadan havaya füze satış anlaşmasını imzaladığını duyurdu.Resmi haber ajansı TASS’ın Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’ne dayandığı haberde Moskova’nın Hindistan’a Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattığı bilgisi yer aldı.

Rusya’nın resmi haber ajansı Rusya’nın Hindistan ile bin adet havadan havaya füze satış anlaşmasını imzaladığını duyurdu.
Resmi haber ajansı TASS’ın Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’ne dayandığı haberde Moskova’nın Hindistan’a Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattığı bilgisi yer aldı. Federal servisten yapılan açıklamada, “Bir süre önce havadan havaya füze sistemleri üzerine oldukça büyük bir anlaşma imzalandı. Onlar (Hindistan) bin civarında füzenin Hindistan’a tahsisi için taahhütte bulundu” denildiği belirtildi.
Hindistan merkezli ANİ Haber Ajansı da geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Hindistan’ın orduda kullanılan Rus yapımı Sukhoi Su-30MKIsavaş uçaklarıyla uyumlu bir şekilde kullanılmak üzere Moskova’dan Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattığı bilgisi paylaşılmıştı.

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