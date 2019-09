Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

"Pakistan bir savaş başlatmayacak. Bir kez savaş başladığında, her şey kontrolden çıkar. Ama savaş çıksa bile Pakistan kendisini tamamen savunabilir. Hindistan'ın asker sayısı çok daha fazla olabilir ama herkes bilir ki Müslümanlar savaşta ölürler, çok daha iyi savaşırlar. Bu savaşı Hindistan başlattıktan sonra Pakistan'a girerlerse savaşmaktan daha başka ne yapabiliriz ki? Savaş zaten bu değil midir? Dünya şunu bilmeli ki bize dayatacakları savaştan sorumlu olmalıyız."

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİLER

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk liderlerin Keşmir konusunda kendilerine olan desteğine dikkati çeken Alvi, "Türkiye bizi her yerde, BM'de ve diğer kuruluşlarda, her forumda desteklemiştir. Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Alvi, Keşmirlilerin durumunun Filistinlilere benzediği değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye, dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Biz de zaten Türkiye'den bu etkisini daha fazla kullanmasını bekleriz. Savaşa girilmesi mesele değil ama dünya daha insani bir şeyler bekliyor. Hindistan, bu nedenle medyanın bölgeye girmesine izin vermedi. Keşmir, uluslararası basına açılmalı. Akdeniz'de ölen o mülteci çocuğu hatırlayın. Gerekirse bir fotoğraf bile dünyayı değiştirebilir. Türk liderlerinden Keşmir davasını harekete geçirmelerini bekliyoruz. Keşmir davasını harekete geçirirken şunu aklınızda bulundurun: Bu mesele sadece Keşmir için değil ama bütün dünya için önemlidir."