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HİNDİSTAN VE PAKİSTAN KRİZİ NEDENİYLE THY'NİN İKİ KARGO UÇAĞI GERİ DÖNDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Haber: Enver ALAS -İSTANBUL / DHA Pakistan ve Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine bu bölgeye uçan THY'nin iki kargo uçağı, havadan İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.  Edinilen bilgilere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai  şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

Haber: Enver ALAS -İSTANBUL / DHA
Pakistan ve Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine bu bölgeye uçan THY'nin iki kargo uçağı, havadan İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai
şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının yaklaşık 1 saat sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

AFGANİSTAN HAVA SAHASINDAN DÖNDÜ
Ayrıca THY'nin TK-6562 İstanbul - Hanoi(Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. Bugün, Pakistan ve Hindistan'a yapılacak seferlerin durumu ve bölge hava sahasını kullanacak diğer seferlerin, gelişmelere göre THY tarafından takibinin yapıldığı öğrenildi.

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