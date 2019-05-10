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Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığında ara buluculuk süreci uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, ara buluculuk süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Müslümanlar ve Hindular arasındaki onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada taraflar arasında çözüm bulunmasına yönelik ara buluculuk sürecinin uzatılmasına karar verdi.

"The Hindu" gazetesinin haberine göre, Başyargıç Ranjan Gogoi, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Ara buluculuk sürecini kısa kesmek istemiyoruz. Heyetin kendisine verilen görevi tamamlayabilmesi için süreyi uzatacağız." dedi.

Gogoi, ara buluculuk sürecinin 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Ara buluculuk heyetinden, konuya ilişkin çalışmalarını bu tarihe kadar tamamlaması istendi.

Heyetin, 7 Mayıs tarihli ara rapor sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüksek Mahkeme, 8 Mart'ta, Babri Camisi arazisine tapınak inşa edilip edilmeyeceğine yönelik davada, taraflar arasındaki ihtilafa ara buluculuk yoluyla çözüm üretilmesi yönünde karar vermişti.

Emekli bir Yüksek Mahkeme yargıcının başkanlık edeceği 3 üyeli heyetin, taraflar arasında ara buluculuk yapacağı ve mahkemenin, heyete konuya ilişkin raporunu sunması için 4 hafta süre verdiği bildirilmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin Faizabad şehrinde taraflarla bir araya gelecek ara buluculuk heyetinin, süreci toplam 8 hafta içinde tamamlaması gerekiyordu.

Ara buluculuğun başarısızlıkla sonuçlanması halinde Yüksek Mahkemenin anlaşmazlığı çözeceği kaydedilmişti.

- Cami arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak ayı sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

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Babri Camisi Hindistan

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