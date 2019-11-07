Hindistan'da "Babri Camisi" kararı bekleniyor

Hindistan'da Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili karar beklenirken, hükümet yetkilileri, Yüksek Mahkemenin kararı sonrası olası taşkınlığı önlemek için Hindu ve Müslüman liderlerle görüştü. Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanların "cami", Hinduların ise "tapınak" yeri olarak gördüğü "Babri Camisi" arazisinin geleceğine ilişkin karar verecek. Mahkeme kararının, iki toplum arasında gerilime neden olmasından korkuluyor. Hindistan Azınlık İlişkileri Bakanı Muhtar Abbas Nakvi, ülkenin uluslararası imajına leke sürecek ve ekonomisine zarar verecek herhangi bir ayaklanmanın yaşanmaması için başkent Yeni Delhi'de Hindu ve Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Hindu milliyetçisi örgüt Ulusal Gönüllü Organizasyonunun (RSS) Ortak Genel Sekreteri Krişna Gopal ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ram Lal, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Sözcüsü ve eski Bakan Şahnavaz Hüseyin, Hint Ulema Cemiyeti Genel Sekreteri Mevlana Mahmud Medeni, eski milletvekili Şehid Sıddıki, Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu Üyesi Kemal Faruki ve film yapımcısı Muzaffer Ali katıldı.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini vurgulayan Nakvi, Müslüman toplumun temsilcilerinin barışı korumak adına kararlılıklarını dile getirdiğini bildirdi. - Cami arazisine tapınak inşa edilecek Hint hükümetinin, mahkemenin Müslümanlar aleyhine karar vermesi halinde Hindu örgütlerini zafer yürüyüşü yapmamaya ikna ettiği bildirildi. The Hindu'nun haberine göre, RSS’nin, konuyla ilgili kadrolarına direktif verdiği aktarıldı. Öte yandan ismi açıklanmayan üst düzey RSS yetkilisi, "Yüksek Mahkeme kararı Hinduların lehinde olursa, 2020'nin başlarında Babri Camisi arazisi üzerinde büyük bir Ram tapınağı yapılacak." ifadesini kullandı. - Hindu lider ve örgütler önlem alıyor Ram tapınağı hareketinin ön saflarında yer alan aşırı Hindu milliyetçisi örgüt Vishwa Hindu Parishad, Babri Camisi'nin bulunduğu Ayodhya kentinde düzenleyeceği 10 günlük eğitim kampını iptal etti. Örgüt ayrıca 15-17 Kasım tarihleri arasında Lucknow şehrinde düzenleyeceği yıllık gönüllü konferansını da iptal ettiğini duyurdu. BJP'nin Müslüman politikacılarıyla bir araya gelen RSS liderleri, partideki Müslüman isimleri ön planda tutmaya karar verdi.

Kararın Hinduların lehine olması durumunda politikacılardan, ülkedeki Müslüman toplumu sakinleştirmeleri talep edildi. Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, kendi bakanlarından, "gereksiz" ve "tartışmalı" ifadeler kullanmaktan kaçınmalarını, barışı korumalarını istedi. - Müslüman liderlerden halka "sakin olun" çağrısı Tüm Hindistan Meşveret Meclisi Başkanı Navid Hamid'in çağrısıyla bir araya gelen, Müslümanları temsil eden örgütlerin başkanları ve dini liderler, çıkabilecek her sonuca karşı halktan sakin olmalarını istedi. Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararına saygı duyulması gerektiği belirtildi. Müslüman partileri temsil eden avukatların davayı delilleriyle tartıştıklarını hatırlatan Hamid, "Hukuk bizim tarafımızda. Bu sebeple sonuçtan şüphe etmek için hiçbir neden yok." şeklinde konuştu. Hamid, kararın Hindistan'ın kaderi üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip ve yargı tarihinde bir kilometre taşı olacağını belirtti.

- Racastan'da Hindu ve Müslümanlardan barış yürüyüşü Racastan eyaletinde Hindu ve Müslüman dini liderleri, 9 Kasım'da dinler arası barış yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüşün organizatörü Cemaat-i İslami Hint'in Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Enginer, yaptığı açıklamada, "Barış yürüyüşü, kardeşliği kabul etmeyi ve her koşulda birleşmiş olduğumuzu farklı güçlere sert bir şekilde göstermeyi amaçlıyor." dedi. - Kararın kasım ayı ortasında açıklanması bekleniyor Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili kararın, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Ranjan Gogoi'nin emekli olacağı 17 Kasım tarihine kadar açıklanacağı belirtiliyor. Yüksek Mahkeme, martta Müslümanlar ve Hindular arasındaki onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, taraflar arasında ara buluculuk yoluyla çözüm bulunmasına hükmetmişti. Taraflar arasında ara buluculuk sürecinin çözümle sonuçlanmaması üzerine 6 Ağustos'tan itibaren davayla ilgili Yüksek Mahkemede görülmeye başlanan duruşmalar, 16 Ekim'de tamamlanmıştı.