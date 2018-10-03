Hindistan'da bir günde 26 yeni domuz gribi vakası

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad şehrinde bir günde 26 yeni domuz gribi vakası görüldüğü bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Ahmedabad Belediye Kurumu'ndan (AMC) yapılan açıklamada, dün kentte 26 yeni domuz vakası kaydedildiği ve bunun 2018 yılında bir gün için kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.
AMC sınırları içinde 1 Eylül'den bu yana domuz gribi nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada, kaydedilen toplam domuz gribi vakası sayısının eylülde 348'e ulaştığına işaret edildi.
Domuz gribi vakalarında eylül ayının başından bu yana artış görülen Gucerat eyaleti genelinde, 787 domuz gribi vakası ve gribe bağlı 21 ölüm kaydedildiği açıklandı.
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