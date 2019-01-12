Hindistan'da cami arazisine tapınak yapılması çağrısı

Hindistan'da iktidardaki Bhartiya Janata Partisinin (BJP) Başkanı Amit Shah, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinde yeni bir Hindu tapınağı inşa edilmesi çağrısında bulundu.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, BJP Başkanı Shah, Başbakan Narendra Modi'nin de katıldığı Ulusal İcra Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada cami arazisi için "BJP, Ram Mandir'in (tapınak) en kısa sürede inşa edilmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme, Babri Camisi arazisi davasıyla ilgili dün yapacağı görüşmeyi, 5 yargıçtan birinin davadan çekilmesi üzerine ertelemişti.

Başbakan Narendra Modi ay başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

- Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.