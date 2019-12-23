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Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir depoda çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkente bağlı Kirari kasabasındaki yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin Sanjay Gandhi Memorial Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.

Günün erken saatlerinde başladığı belirtilen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Söz konusu yangının Yeni Delhi'de bu ay çıkan en büyük ikinci yangın olduğu kaydediliyor.

Bu ay başında bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yangın Yeni Delhi

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