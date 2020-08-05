HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 500 yıllık caminin yerine inşa edilecek tapınağın temeli atıldı

500 yıllık caminin yerine inşa edilecek tapınağın temeli atıldı

05.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin kuzeyindeki Ayodha kentinde 16. yüzyılda inşa edilen ve 28 yıl önce radikal Hinduların saldırısıyla yıkılanBabri Camisi’nin yerine inşa edilecek Hindu tapınağının temelini attı. Tapınak inşaatı, iktidardaki Nharatiya Janata Partisi’nin en önemli vaatleri arasında yer alıyordu.

500 yıllık caminin yerine inşa edilecek tapınağın temeli atıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin kuzeyindeki Ayodha kentinde 16. yüzyılda inşa edilen ve 28 yıl önce radikal Hinduların saldırısıyla yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek Hindu tapınağının temelini attı. Tapınak inşaatı, iktidardaki Nharatiya Janata Partisi'nin en önemli vaatleri arasında yer alıyordu. Törene 135'i din adamı 310 kişi davet edildi.

Babri Camisi, Babür İmparatorluğu döneminde 1528-29'da inşa edilmişti.

Hindular, Müslümanların buradaki Kral Rama Tapınağı'nı yıkıp yerine cami yaptığını öne sürüyordu.

Babir Camisi'nin 1992'de yıkılmasından sonra başlayan ayaklanmalarda yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Yüzyılı aşkın bir süredir hem Hindular hem de Müslümanlar, arazide hak iddia ediyordu.

Geçen yıl Yüksek Mahkeme, arazinin Hindulara ait olduğuna karar verdi.

Mahkeme, kentte Müslümanlara yeni bir cami inşa etmeleri için başka bir arazi tahsis etti.

Törene katılan Hindular

KORONAVİRÜS SALGININDA TÖREN

İnşaat sembolik açıdan önemiyle Nharatiya Janata Partisi'nin milliyetçi Hindu tabanında desteğini güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.

Temel atma töreni, Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor sayıda bir artışın görüldüğü bir dönemde yapıldı.

Hükümet yetkilileri, tören sırasında Covid-19 protokollerine uyulduğunu açıklarken, BBC Hindu Servisi Muhabiri Sarvapriya Sangwan, tören alanının çevresine konan barikatların gerisinde büyük kalabalıkların toplandığını söylüyor.

Çok sayıda kişinin töreni izleyebilmek için evlerinin damlarına çıktığı ve slogan attıkları belirtiliyor.

Bu kişilerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Çok sayıda kişi tapınak inşaatı için altın ve gümüş gönderdi.

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini geçti. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bine yaklaştı.

Törene katılan Hindular

Tapınağın inşaatında kullanılması için ülkenin birçok yerinden Hinduların altın ve gümüş para gönderdiği haber veriliyor.

Bazı kişilerin altın külçe yolladığı söyleniyor.

Hindistan basını altın ve gümüşlerin polis korumasında olduğunu yazdı.

Times of India gazetesi, tapınağın inşaatında üzerlerine "Shri Ram" (Kral Rama) yazıları bulunan 200 bin tuğlanın kullanılacağını duyurdu.

Nagara tarzında inşa edilecek üç katlı tapınak 366 sütunun üzerinde yükselecek ve beş kubbeli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Şiddet gören kadın durumu 'pizza siparişiyle' polise bildirildiŞiddet gören kadın durumu 'pizza siparişiyle' polise bildirildi
Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Beyrut tanınmaz halde! Sokaklar harabeye döndü

Beyrut tanınmaz halde! Sokaklar harabeye döndü

BBC muhabiri Beyrut'taki patlamaya canlı yayında yakalandı

BBC muhabiri patlamaya canlı yayında yakalandı

DSÖ uyardı: Gençler arasındaki vakalar 5 ayda 3'e katlandı

DSÖ uyardı: Gençler arasındaki vakalar 5 ayda 3'e katlandı

Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu

Koronavirüsten ölen eşi için verdiği ölüm ilanı viral oldu

Şiddet gören kadın durumu 'pizza siparişiyle' polise bildirildi

Şiddet gören kadın durumu 'pizza siparişiyle' polise bildirildi

Beyrut'taki patlamaya kilisede yakalanan papazın kaçış anı kamerada

Patlamaya ayin sırasında yakalanan papazın zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.