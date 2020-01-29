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Hindistan'da iki hava yolu şirketinden Çin'e yapılacak uçuşları askıya alma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

Hindistan'da iki hava yolu şirketinden Çin'e yapılacak uçuşları askıya alma kararı

Hindistan'da Air India ve Indigo hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle, Çin’e düzenlenen bazı hatlardaki uçuşlarını askıya aldı.

Air India şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Ocak ile 14 Şubat arasında Mumbai, Yeni Delhi, Şangay uçuşlarının iptal edildiği, Yeni Delhi ile Hong Kong arasındaki haftalık sefer sayısının azaltılacağı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, şirket yetkilileri, Çin ve bölgedeki diğer ülkelere yapılan seferlerde, tüm uçuş mürettebatından N95 maskelerini takmalarını istedi.

Indigo şirketi ise 1-20 Şubat'ta Yeni Delhi ile Çengdu, 1 Şubat'tan itibaren de Bangalore ile Hong Kong uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

- Hava yolu şirketlerinden Çin seferlerine düzenleme

Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle çeşitli hava yolu şirketleri Çin'e yapılacak uçuşları askıya almıştı.

İngiliz hava yolları British Airways'ten (BA), yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karasıyla karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri de Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı almıştı.

Endonezya'daki Lion Air şirketinin sözcüsü Danang Mandala Prihantor da yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Endonezya'nın Denpasar, Manado, Surabaya, Cakarta ve Batam kentlerinden Çin'deki 15 havalimanına yapılacak 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirmişti.

Güney Kore'nin Seoul Air şirketi de Çin ana karasında Cangciacie ve Linyi kentlerine yapılan uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

Finlandiya hava yolları Finnair, merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Pacific ve Singapor şirketi Jetstar Asia, Çin ana karasına sefer sayılarını azaltacağını duyurmuştu.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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