Hindistan'da muhalefet partilerinden hükümete tartışmalı vatandaşlık düzenlemesini geri çekmesi çağrısı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen 20 muhalefet partisinin temsilcileri, aldıkları ortak kararda, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğin (CAA) geri çekilmesini, Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamalarının derhal durdurulmasını istedi. Hint basınındaki haberlere göre, başkentte Hindistan Ulusal Kongresi (INC) liderliğinde 20 muhalefet partisi, ülkedeki son gelişmeleri ele almak üzere Parlamento binasında bir araya geldi. Toplantı sonrası alınan ortak kararda, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğin (CAA) geri çekilmesi, Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamalarının derhal durdurulması talep edildi. CAA, NRC ve NPR'nin anayasaya aykırı olduğu belirtilen kararda, bu adımların fakirleri, ezilenleri, düşük kast sınıflarını, azınlıkları hedef aldığı kaydedildi. Kararda, hükümetin, ekonomik sorunları ele almak ve halka yardım sağlamak yerine toplumsal kutuplaşmayı keskinleştirdiğine işaret edildi. Öte yandan, eyaletlerinde NRC'nin uygulanmayacağını açıklayan başbakanlara, NPR'yi askıya almaları çağrısında bulunuldu.

- "Hükümet, insanları mezhepsel hatlara bölüyor" Toplantıya başkanlık eden INC Başkanı Sonia Gandi, yaptığı açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişiklik ve üniversite kampüslerinde yaşanan şiddet sonrası gerçekleştirilen protestoları yönetemediğini ve gösteriler sırasında güvenliği sağlama konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Hükümetin, insanları mezhepsel hatlara bölmek için "nefret yaydığını" dile getiren Gandi, "(Hindistan'da) Eşi benzeri görülmemiş bir kargaşa var. Anayasa zarar görüyor ve yönetişim araçları kötüye kullanılıyor." dedi. Gandi, Başbakan Narendra Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah'ın Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik ve NRC konusunda milleti yanılttığını, kendi açıklamalarıyla çeliştiklerini ileri sürdü. INC'nin eski başkanı Rahul Gandi, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, dikkatleri başarısız ekonomiden saptırmak için "ulusu böldüğünü" dile getirdi. Öte yandan bazı muhalif partiler, INC öncülüğündeki toplantıya katılmazken bazı partilerin de davet edilmediği belirtildi.