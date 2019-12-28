Hindistan'da Müslümanlara yönelik ifadeler tepki çekti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir Başkomiserin Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolara katılan Müslümanlara yönelik "Pakistan'a gidin" ifadeleri tepki çekti.

Hint basınındaki haberlere göre, sosyal medyaya düşen bir görüntüde, eyaletin Meerut şehrinde Başkomiser Akileş Narayan Singh'in, iki Müslümanla konuşurken "Eğer burada yaşamak istemiyorsanız Pakistan'a gidin" ifadeleri yer aldı.

Müslümanlara, burada yemek yediklerini ancak başka bir yere (Pakistan'a) övgüler dizdiklerini söyleyen Singh, "Burası artık benim için tanıdık bir yer. Bir kez hatırladığımda, büyükannenize bile ulaşabilirim. Her evdeki her erkek tutuklanacak." dedi.

20 Aralık'ta çekilen ancak sosyal medyaya bugün düşen görüntüde Singh'in ifadelerine çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

- Polis şiddetine meşrulaştırma

Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Tüm (Protestocular) isyancılar şokta. Her sorun çıkaran şaşkın. Yogi hükümetinin sertliğine bakan herkes sessiz. Ne istersen yap fakat (Protestolar sırasında verilen) zararlar, zarar veren kişiler tarafından ödenecek. Şiddet uygulayan her protestocu şimdi ağlayacak çünkü Uttar Pradeş'te bir Yogi hükümeti var." ifadeleri kullanıldı.