Hindistan'da rektörün Cammu Keşmir halkına yönelik açıklamaları tepki çekti

Hindistan'da Jawaharlal Nehru Üniversitesi Rektörü ve Hindistan'ı Dönüştürmek için Ulusal Kurum (NITI Aayog) adlı düşünce kuruluşunun üyesi Vijay Kumar Saraswat'ın, geçen yılın ağustos ayından bu yana internet hizmetlerinin kısıtlı olduğu Cammu Keşmir'de, bu durumun "bir fark yaratmadığına" ve bölgedeki halkın interneti sadece "kirli filmler" izlemek için kullandığına yönelik ifadeleri tepki çekti.

Hint basınındaki haberlere göre, rektör Saraswat, Gucerat eyaletinde bir konferans sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saraswat, bir gazetecinin Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamalarıyla ilgili sorusuna, "İnternet yoksa ne fark eder. (Cammu Keşmirliler) Kirli filmler izlemenin dışında hiçbir şey yapmıyorlar." dedi.

Bölgede, internetteki bilgileri kötüye kullanan, yasa ve düzeni bozan unsurların olduğunu savunan Saraswat, internete getirilen kısıtlamaların ticari faaliyetler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını iddia etti.

- "Üyeliğini geri alın"

Keşmir Ticaret ve Sanayi Odası (KCCI) Başkanı Şeyh Aşık Ahmed, Saraswat'ın açıklamalarına tepki göstererek "Bu sözleri kınıyoruz. Keşmir halkına karşı düşmanlık yayıyorlar." diye konuştu.