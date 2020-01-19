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  4. Hindistan'da rektörün Cammu Keşmir halkına yönelik açıklamaları tepki çekti

Hindistan'da rektörün Cammu Keşmir halkına yönelik açıklamaları tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:14 | Son Güncelleme

Jawaharlal Nehru Üniversitesi Rektörü ve bir düşünce kuruluşunun üyesi Vijay Kumar Saraswat'ın, Cammu Keşmir'de internet hizmetlerinin kısıtlı olmasına ilişkin "İnternet yoksa ne fark eder. Kirli filmler izlemenin dışında hiçbir şey yapmıyorlar" yorumu tepkilere neden oldu - Keşmir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Aşık Ahmed: - "Bu sözleri kınıyoruz. Keşmir halkına karşı düşmanlık yayıyorlar"

Hindistan'da Jawaharlal Nehru Üniversitesi Rektörü ve Hindistan'ı Dönüştürmek için Ulusal Kurum (NITI Aayog) adlı düşünce kuruluşunun üyesi Vijay Kumar Saraswat'ın, geçen yılın ağustos ayından bu yana internet hizmetlerinin kısıtlı olduğu Cammu Keşmir'de, bu durumun "bir fark yaratmadığına" ve bölgedeki halkın interneti sadece "kirli filmler" izlemek için kullandığına yönelik ifadeleri tepki çekti.

Hint basınındaki haberlere göre, rektör Saraswat, Gucerat eyaletinde bir konferans sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saraswat, bir gazetecinin Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamalarıyla ilgili sorusuna, "İnternet yoksa ne fark eder. (Cammu Keşmirliler) Kirli filmler izlemenin dışında hiçbir şey yapmıyorlar." dedi.

Bölgede, internetteki bilgileri kötüye kullanan, yasa ve düzeni bozan unsurların olduğunu savunan Saraswat, internete getirilen kısıtlamaların ticari faaliyetler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını iddia etti.

- "Üyeliğini geri alın"

Keşmir Ticaret ve Sanayi Odası (KCCI) Başkanı Şeyh Aşık Ahmed, Saraswat'ın açıklamalarına tepki göstererek "Bu sözleri kınıyoruz. Keşmir halkına karşı düşmanlık yayıyorlar." diye konuştu.

Ahmed, hükümetten, Saraswat'ın NITI Aayog üyeliğinin derhal geri alınmasını istedi.

Sosyal medyada, aralarında akademisyen, gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi rektörün açıklamalarına tepki gösterdi.

Öte yandan, Saraswat, daha sonra yaptığı açıklamada, konuşmalarının bağlamı dışına çıkarıldığını ve Cammu Keşmir halkından özür dilediğini kaydetti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan Keşmir Vijay Kumar Saraswat

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