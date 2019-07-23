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Hindistan'da sivil toplum örgütünden polise suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sivil toplum örgütü Hindistan Halk Cephesi, polisi, nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı yürüttükleri kampanyanın üyelerini hedef almakla suçladı

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da, sivil toplum örgütü Hindistan Halk Cephesi (PFI) nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı yürüttükleri bir kampanyaya katılan üyelerinin, polis tarafından haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Ağırlıklı olarak Hindistan'ın Kerala eyaletinde faaliyet gösteren PFI'nın yetkililerinden Muhammad Pervez Ahmad, polisi, özellikle Müslümanlara yönelik linç eylemlerine ve nefret suçlarına karşı ülke genelinde başlattıkları barışçıl kampanyada yer alan üyelerini ve Müslüman gençleri hedef almakla suçladı.

Ahmad, "Polis, başkent Yeni Delhi ve komşusu Uttar Pradeş eyaletinde kampanya hakkında posterler astıktan sonra üyelerimizi rahatsız etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Polisin, Uttar Pradeş'in Shamli ve Meerut kasabalarında bazı PFI üyelerini gözaltına aldığını ve bu kişilere haksız yere suç isnat ettiğini savunan Ahmad, Delhi polisinin de soruşturma adına sık sık ofislerine gittiğini söyledi.

Ahmad, "Görevlilerin ara sıra ofisimizi ziyaret etmesine itiraz etmiyoruz ancak bunun rahatsız edici şekilde günlük rutin haline gelmesi hukuka uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

PFI'nın yürüttüğü kampanyanın demokratik ve yasal olduğunu ifade eden Ahmad, yetkililerden, haksız muameleye son vermesini talep etti.

- Kampanya ağustosta sona erecek

PFI, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve kast sisteminin en altındaki Dalitler gibi azınlıklara karşı işlenen suçları vurgulamak için ülke genelinde "Korkusuz Yaşa, Onurlu Yaşa" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Ağustosun sonunda bitecek kampanya kapsamında afişler asıldığı, el ilanları dağıtıldığı, seminerler ve halka açık toplantılar düzenlendiği belirtilirken halk, linçlere ve azınlıklara karşı işlenen nefret suçlarına karşı çıkmaya çağrılıyor.

- Nefret suçu saldırıları

Şiddet raporlarını izleyen Hindistan merkezli internet sitesi FactChechker.in'in verilerine göre, Hindistan'da 2009'dan bu yana "nefret suçu" temelli 290 saldırı kayıtlara geçti.

Saldırılar sonucu 100 kişi hayatını kaybetti, 723 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 60'ını Müslümanlar, yüzde 14'ünü Hristiyanlar oluşturdu.

Nefret suçu vakalarının yüzde 65'inde Müslümanlar hedef alındı.

- Müslümanlar hedef haline geldi

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bu yıl yayınladığı "Hindistan'da inek koruma şiddeti ve azınlıkların hedef alındığı" saldırılara ilişkin raporunda, Mayıs 2014'te iktidara gelen BJP'nin, sığır eti tüketimi ve bununla ilişkili konulara yönelik şiddeti teşvik eden söylem kullandığına işaret edilmişti.

Saldırıların büyük oranda BJP'ye bağlı militan Hindu gruplarca yapıldığı belirtilen raporda, kurbanların çoğunun Müslümanlar, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler ve Adivasi olarak bilinen yerli topluluklardan oluştuğu kaydedilmişti.

Raporda ayrıca BJP liderlerinin söylemleriyle bu tür eylemlere destek olduğu eleştirisinde bulunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Halk Cephesi Muhammad Pervez Ahmad nefret suçu PFI

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