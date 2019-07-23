Hindistan'da sivil toplum örgütünden polise suçlama

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da, sivil toplum örgütü Hindistan Halk Cephesi (PFI) nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı yürüttükleri bir kampanyaya katılan üyelerinin, polis tarafından haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Ağırlıklı olarak Hindistan'ın Kerala eyaletinde faaliyet gösteren PFI'nın yetkililerinden Muhammad Pervez Ahmad, polisi, özellikle Müslümanlara yönelik linç eylemlerine ve nefret suçlarına karşı ülke genelinde başlattıkları barışçıl kampanyada yer alan üyelerini ve Müslüman gençleri hedef almakla suçladı.

Ahmad, "Polis, başkent Yeni Delhi ve komşusu Uttar Pradeş eyaletinde kampanya hakkında posterler astıktan sonra üyelerimizi rahatsız etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Polisin, Uttar Pradeş'in Shamli ve Meerut kasabalarında bazı PFI üyelerini gözaltına aldığını ve bu kişilere haksız yere suç isnat ettiğini savunan Ahmad, Delhi polisinin de soruşturma adına sık sık ofislerine gittiğini söyledi.

Ahmad, "Görevlilerin ara sıra ofisimizi ziyaret etmesine itiraz etmiyoruz ancak bunun rahatsız edici şekilde günlük rutin haline gelmesi hukuka uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.