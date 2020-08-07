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Hindistan'da uçak kazası: 190 kişiyi taşıyan Air India uçağı pistten çıktı

07.08.2020 18:59 | Son Güncelleme

Hint basını, 190 kişiyi taşıyan bir Air India Express uçağının ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde pistten çıktığını aktarıyor.

Hindistan'da uçak kazası: 190 kişiyi taşıyan Air India uçağı pistten çıktı

Hint basını, 190 kişiyi taşıyan bir Air India Express uçağının ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde pistten çıktığını aktarıyor.

Dubai'den yola çıkan uçak, Calicut Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi gönderildi.

Uçakta hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmiyor.

Bir Air India sözcüsü, uçakta yaralananlar olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 19.00'da (TSİ 16.30) gerçekleşen olaya dair sosyal medya paylaşımlarında, uçağın ikiye bölündüğü görülüyor.

Uçağın inişi sırasında pist çevresinde yoğun yağış vardı.

Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan, yıl boyunca en fazla yağış aldığı aylara girmiş durumda.

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