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Hindistan'daki domuz gribi salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Ülkede domuz gribi nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi

Hindistan'da yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye çıktı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı son bir hafta içinde domuz gribi nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 332'ye yükseldiği bildirildi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 3 bin 508 vakanın görüldüğü, bunlardan 127'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Ülke genelinde yıl başından bu yana 9 bin 367 domuz gribi vakası görüldüğü açıklanmıştı.

Pencap, Madhya Pradeş ve Maharaştra, salgından en fazla etkilenen diğer eyaletler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Hindistan

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